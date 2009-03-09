کمک 100 میلیون تومانی کرجی ها برای بازسازی غزه

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، کریم چناری ظهر امروز در جمع مسئولان شهرستان کرج اظهار داشت: تاکنون حدود 100 میلیون تومان کمک نقدی از سوی مردم شهرستان کرج به منظور بازسازی غزه جمع آوری شده است.
این مسئول ادامه داد: همچنین سه کمیته شامل تبلیغات و اطلاع رسانی، پشتیبانی و اجرایی برای بازسازی در غزه در شهرستان کرج راه اندازی شده است.
وی افزود: امور مساجد، ستادهای نماز جمعه در سطح شهرستان، رادیو البرز، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج اعضای کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی با محوریت روابط عمومی فرمانداری این شهرستان هستند.
معاون سیاسی انتظامی فرماندار کرج خاطرنشان کرد: همچنین کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر شهرستان مسئولیت کمیته اجرایی و چند اداره نیز در کمیته پشتیبانی حضور دارند.
معاون سیاسی انتظامی فرماندار کرج یادآور شد: ستاد بازسازی غزه حول سه محور اصلی بازسازی مناطق مسکونی، کمک رسانی به ایتام و حمایت از نیازمندان این منطقه را با یاری مردم پیگیری می کند.
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