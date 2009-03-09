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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۷

کمک 100 میلیون تومانی کرجی ها برای بازسازی غزه

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی فرماندار کرج گفت: مردم شهرستان کرج به منظور بازسازی غزه بیش از 100 میلیون تومان کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، کریم چناری ظهر امروز در جمع مسئولان شهرستان کرج اظهار داشت: تاکنون حدود 100 میلیون تومان کمک نقدی از سوی مردم شهرستان کرج به منظور بازسازی غزه جمع ‌آوری شده است.

این مسئول ادامه داد: همچنین سه کمیته ‌شامل تبلیغات و اطلاع ‌رسانی، پشتیبانی و اجرایی برای بازسازی در غزه در شهرستان کرج راه اندازی شده است. 

وی افزود: امور مساجد، ستادهای نماز جمعه در سطح شهرستان، رادیو البرز، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی با محوریت روابط عمومی فرمانداری این شهرستان هستند.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار کرج خاطرنشان کرد: همچنین کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر شهرستان مسئولیت کمیته اجرایی و چند اداره نیز در کمیته پشتیبانی حضور دارند.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار کرج یادآور شد: ستاد بازسازی غزه حول سه محور اصلی بازسازی مناطق مسکونی، کمک‌ رسانی به ایتام و حمایت از نیازمندان این منطقه را با یاری مردم پیگیری می ‌کند.

کد مطلب 846657

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