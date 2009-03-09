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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۱

بانک مسکن اعلام کرد:

نحوه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به جانبازان و خانواده شهدا

نحوه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به جانبازان و خانواده شهدا

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن جزئیات پرداخت تسهیلات بدون سپرده 14،16،18و 10 میلیون تومانی مشارکت مدنی برای احداث و تکمیل ساختمان ویژه جانبازان و خانواده شهدا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن فرید جلالی عزیزپور جزئیات پرداخت تسهیلات بدون سپرده 14،16،18و 10 میلیون تومانی مشارکت مدنی برای احداث و تکمیل ساختمان ویژه جانبازان و خانواده شهدا را تشریح کرد.

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن گفت: جانبازان 25 درصد و به بالا، آزادگان و خانواده شهدا (شامل پدر، مادر، فرزند و همسر شهید) می توانند با در دست داشتن معرفی نامه صادر شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران با قید میزان تسهیلات به شعب بانک مسکن مراجعه کنند و تسهیلات احداث مسکن را بدون سپرده گذاری دریافت کنند.

وی افزود: دستور العمل پرداخت این تسهیلات به مدیریتهای شعب ابلاغ شده و مدیریتها نیز موظف هستند با معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا که قبلا از مزایا و یا تسهیلات یارانه ای استفاده نکرده اند با تائید وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات احداث مسکن پرداخت کنند.

جلالی عزیز پور گفت: میزان نرخ سود تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن 4 درصد بدون رعایت الگوی مصرف مسکن خواهد بود.

به گفته وی در صورتیکه این افراد بخواهند از طریق خرید واحدهای احداثی سازمان ملی زمین و مسکن و یا انبوه سازان طرف قرارداد وزارت مسکن و شهر سازی نسبت به تامین مسکن خود اقدام کنند، می توانند با تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی واحدهای مزبور با (تقسیط 20 ساله ) از ضوابط مندرج در آئین نامه استفاده کنند.

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن گفت: تسهیلات ساخت مسکن مربوط به جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 18 میلیون تومان (شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اهواز، کرج، قم ) و در مراکز استانها 16 میلیون تومان است.

به گفته وی تسهیلات مزبور در سایر شهرها 14 میلیون تومان و برای روستاها 10 میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: میزان تسهیلات پرداختی ساخت خرید مسکن در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مراکز استانها 16 میلیون تومان است.

جلالی عزیز پور افزود: زمان استفاده از تسهیلات برای تقاضا توسط مدیریتهای شعب تا پایان خرداد سال آینده و انعقاد قرارداد تا پایان شهریور ماه سال 88 خواهد بود.

وی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات ساخت به افرادی که در سنوات قبل، از تسهیلات تا سقف 10 میلیون ریال استفاده کرده اند، مشروط به فک رهن و تسویه تسهیلات قبلس با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران امکانپذیر است.

جلالی عزیز پور افزود: یارانه تسهیلات مزبور 20 ساله است که از دوره ساخت (تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی) آغاز و در تاریخ تسویه حساب قرارداد فروش اقساطی پایان می یابد.

کد مطلب 846658

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