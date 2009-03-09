نحوه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به جانبازان و خانواده شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن فرید جلالی عزیزپور جزئیات پرداخت تسهیلات بدون سپرده 14،16،18و 10 میلیون تومانی مشارکت مدنی برای احداث و تکمیل ساختمان ویژه جانبازان و خانواده شهدا را تشریح کرد.

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن گفت: جانبازان 25 درصد و به بالا، آزادگان و خانواده شهدا (شامل پدر، مادر، فرزند و همسر شهید) می توانند با در دست داشتن معرفی نامه صادر شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران با قید میزان تسهیلات به شعب بانک مسکن مراجعه کنند و تسهیلات احداث مسکن را بدون سپرده گذاری دریافت کنند.

وی افزود: دستور العمل پرداخت این تسهیلات به مدیریتهای شعب ابلاغ شده و مدیریتها نیز موظف هستند با معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا که قبلا از مزایا و یا تسهیلات یارانه ای استفاده نکرده اند با تائید وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات احداث مسکن پرداخت کنند.

جلالی عزیز پور گفت: میزان نرخ سود تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن 4 درصد بدون رعایت الگوی مصرف مسکن خواهد بود.

به گفته وی در صورتیکه این افراد بخواهند از طریق خرید واحدهای احداثی سازمان ملی زمین و مسکن و یا انبوه سازان طرف قرارداد وزارت مسکن و شهر سازی نسبت به تامین مسکن خود اقدام کنند، می توانند با تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی واحدهای مزبور با (تقسیط 20 ساله ) از ضوابط مندرج در آئین نامه استفاده کنند.

رئیس اداره طرح و برنامه بانک مسکن گفت: تسهیلات ساخت مسکن مربوط به جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 18 میلیون تومان (شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اهواز، کرج، قم ) و در مراکز استانها 16 میلیون تومان است.

به گفته وی تسهیلات مزبور در سایر شهرها 14 میلیون تومان و برای روستاها 10 میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: میزان تسهیلات پرداختی ساخت خرید مسکن در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مراکز استانها 16 میلیون تومان است.

جلالی عزیز پور افزود: زمان استفاده از تسهیلات برای تقاضا توسط مدیریتهای شعب تا پایان خرداد سال آینده و انعقاد قرارداد تا پایان شهریور ماه سال 88 خواهد بود.

وی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات ساخت به افرادی که در سنوات قبل، از تسهیلات تا سقف 10 میلیون ریال استفاده کرده اند، مشروط به فک رهن و تسویه تسهیلات قبلس با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران امکانپذیر است.

جلالی عزیز پور افزود: یارانه تسهیلات مزبور 20 ساله است که از دوره ساخت (تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی) آغاز و در تاریخ تسویه حساب قرارداد فروش اقساطی پایان می یابد.