آذربایجان غربی آماده استقبال از میهمانان نورزوی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، استاندار آذربایجان غربی در نشست ستاد تسهیلات نوروزی، خواستار ساماندهی سریع ورودی شهر ارومیه شد و گفت: ورودی کمربندی ارومیه با افتتاح پل میانگذر دریاچه ارومیه و تردد تعداد زیادی از مسافران به این استان دارای ارزشی همسان با ورودی فرودگاه ارومیه است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 38 درصد از تصادفات جاده‌ای در استان کاهش یافته است، اضافه کرد: مسافران خواهان آرامش و امنیت جانی هستند و مسئولان ذیربط باید با شناسایی نقاط حادثه‌خیز این خواسته را عملی کنند.

قربانی خاطرنشان کرد: مردم نیازمند تعامل و ارتباط با مدیران برای توجیه کمبودها و دریافت پاسخ شکایات خود هستند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی نیز به خبرنگار مهر گفت: با آغاز به کار ستاد تسهیلات نوروزی این استان آماده استقبال از میهمانان نوروزی است.

محمد اشتری افزود: آذربایجان غربی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن جاذبه های مختلف گردشگری در تعطیلات نوروزی پذیرای گردشگران بسیار زیادی است و استان باید برای استقبال از این تعداد مسافر آماده شود.

اشتری بیان داشت: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان، 42 منطقه نمونه گردشگری به تصویب رسیده که این مسئله موجب توسعه و رونق گردشگری در استان می شود.

وی ادامه داد: امروز در کشور، واژه سفر و گردشگری به یک واژه کلیدی برای مردم تبدیل شده است و باید در استانهایی مانند آذربایجان غربی به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و هم مرز بودن با سه کشور خارجی به زیرساخت های صنعت گردشگری توجه شود.

قرارگاه انتظامی ویژه ایام نوروز در آذربایجان‌غربی راه‌اندازی شد

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از راه انداری قرارگاه انتظامی ویژه ایام نوروز در استان خبرداد و گفت: افزایش ایمنی عبور و مرور، کاهش تصادفات جاده ای و فراهم کردن سفری آرامش بخش برای میهمانان از جمله اهداف این طرح است.

سرهنگ یحی شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این ایام گشتهای نامحسوس پلیس نیز عبور و مرور وسایط نقلیه در جاده های ارتباطی استان را کنترل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی گشتهای شبانه روزی در جاده های مواصلاتی، راه اندازی اکیپهای کنترل عمومی برای کنترل صنوف، گشتهای پلیس آگاهی برای کنترل مجرمین و سارقین حرفه ای از دیگر برنامه های پلیس در تعطیلات نوروزی است.

وی با بیان اینکه پلیس در این ایام در صورت نیاز برای امدادرسانی از امداد هوایی استفاده خواهد کرد، بیان داشت: پلیس برای کنترل اماکن تفریحی نیز پایگاه های موقت دایر می کند.

سرهنگ شرفی خواستار جلوگیری از دادن مرخصی به سارقین حرفه ای و باسابقه برای کاهش جرایم اجتماعی در استان شد.

اقلام مورد نیاز مردم آذربایجان غربی در ایام نوروز آماده توزیع است

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی گفت: تمام اقلام مورد نیاز مردم استان در ایام نوروز به زودی توزیع می شود.

جعفرصادق اسکندری با اشاره به اینکه 250 واحد بازرسی ویژه ایام نوروزی در سطح استان تشکیل شده است، اظهار داشت: در سال جاری 84 هزار مورد بازرسی با 14 هزار و 500 فقره پرونده به میزان 11 میلیارد تومان تخلف در سطح استان تشکیل شده است که 19 هیئت مسئول رسیدگی به این تخلفات هستند.

وی از اجرای طرح ویژه نظارتی در ایام نوروز خبر داد و افزود: این طرح از 11 اسفند آغاز شد و در دو گروه کالایی و خدماتی اجرا می شود.

سکندری تصریح کرد: در سردخانه‌های استان 100 هزار تن سیب ذخیره شده است که این میزان محصول به 11 استان کشور صادر می‌شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه میزان توزیع شیر یارانه‌ای در استان به 70 هزار تن در روز رسیده است، اضافه کرد: در این بخش 12 میلیارد تومان یارانه به مردم استان پرداخت شده است.

وی افزود: در ایام نوروز سه هزار تن گوشت مرغ و 200 تن گوشت قرمز توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی یادآورشد: همزمان با آغاز طرح کنترل ویژه نوروزی از ابتدای اسفند ماه سال جاری، دو هزار و 900 فقره تخلف صنفی در استان شکیل پرونده شد.

به گفته ی اسکندری، 18 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برپا شده است و در ارومیه نیز نمایشگاه کالا در 110 غرفه و با حضور هفت استان کشور از تاریخ 21 اسفند شروع به فعالیت می کند.

16 اکیپ امدادرسانی رایگان خودرو در آذربایجان‌غربی مستقر می‌شود

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی گفت: همزمان با فرا رسیدن نوروز 16 اکیپ امدادرسانی رایگان خودرو در استان مستقر می‌شود.

شهرام آدم‌نژاد اظهارداشت: این تعداد اکیپ با 29 مکانیک حرفه‌ای 11 ساعت از روز را به امدادرسانی به خوردوهای حادثه ‌دیده و نیازمند تعمیر در جاده‌های استان می‌پردازند.

وی افزود: 28 راهدارخانه در سطح استان برای پذیرش 420 مسافر به صورت همزمان آماده ارائه خدمت هستند و امکانات غذایی لازم برای 48 ساعت در این راهدارخانه‌ها فراهم شده است.

به گفته ی آدم نژاد پیش بینی می شود امسال دو میلیون نفر به آذربایجان غربی سفر کنند.

