  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

غفلت در اشاعه فرهنگ شهادت موجب بروز انحراف در جامعه می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه قدس گیلان گفت: غفلت در اشاعه فرهنگ شهادت موجب بروز انحراف در جامعه می شود که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام عزت الله معتمد عصر دوشنبه در مراسم سومین یادواره شهدای ورزشکار گیلان در رشت اظهار داشت: فرهنگ شهادت علت اصلی پیروزی مسلمانان جهان است.

وی همچنین به فرآیند سازی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اشاره کرد و متذکر شد: با تلفیق شناخت و احساس می توان ارزش ایثار و شهادت را در جامعه ترویج کرد.

معتمد در ادامه بحران هویت را از مشکلات جهان امروز ارزیابی کرد و یادآور شد: مادی گرایی نشات گرفته از مدرنیسم باعث شده تا انسان امروز از ارزشها دور افتاده و به کالبدی بدون روح تبدیل شود.

این مسئول در سپاه قدس گیلان ابراز داشت: در شرایط دنیای امروز نیازمند گسترش فرهنگ از خودگذشتگی هستیم زیرا با ترویج این فرهنگ در جامعه می توان تمدن اسلامی را احیا کرد.

کد مطلب 846667

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها