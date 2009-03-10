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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سه هزار ترقه در لرستان کشف شد

سه هزار ترقه در لرستان کشف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان از کشف سه هزار ترقه در این استان خبر داد.

سردار قاسم نصری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد ترقه از شهرستان های سلسله، دورود و الیگودرز استان لرستان کشف شده است.

وی با اشاره به جزئیات کشف این مواد محترقه، عنوان کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق مواد محترقه و کسب خبر مینی بر اینکه افرادی در منازل و مغازه های خود در امر خرید و فروش انواع ترقه فعالیت دارند این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان افزود: ماموران کلانتری 12 شهرستان دورد از بازدید از 3 بابا مغازه در سطح شهر موفق به کشف و ضبط یک هزار و 704 ترقه و 550 پاکت سیگار قاچاق شدند.

سردار نصری ادامه داد: همچنین ماموران پلیس آگاهی شهرستان سلسله در بازرسی از مغازه شخصی بهویت معلوم توانستند 227 عدد انواع ترقه را کشف و ضبط کنند و یک نفر را در این رابطه دستگری کردند.

وی همچنین از کشف یک هزار و 464 عدد انواع ترقه از نوع موشکی و آبشاری د دستگیری یک نفر در این رابطه در شهرستان الیگودرز خبر داد.

کد مطلب 846669

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