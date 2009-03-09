اعتبارات دولتی مدارس و مراکز استثنایی اندک است

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، علی سیاحی امروز در مراسم افتتاح مرکز آموزش استثنایی حاج ناصر مهدوی شهرستان قائم شهر با بیان اینکه این مرکز دومین سال آموزشی خود را می گذراند، اظهار داشت: با وجود استعدادها و توانایی های دانش آموزان استثنایی امکانات کافی در اختیار آنان قرار ندارد.

وی افزود: نگاه های موجود در جامعه در خصوص عدم نیاز این قشر به آموزش و تحصیلات صحیح نیست و تاکنون تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا این مرکز در اختیار این قشر قرار نگیرد.

سیاحی با اشاره به اینکه دو سال از فعالیت این مرکز می گذرد، خاطرنشان کرد: مرکز آموزش استثنایی حاج ناصر مهدوی قائم شهر در سال 74 کلنگ زنی شد و به عنوان یکی از بزرگترین مراکز استثنایی استان امروز مورد افتتاح رسمی مسئولان قرار گرفت.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران با اعلام اینکه دانش آموزان نابینای استان مازندران که فاقد سرپناه هستند در این مرکز مستقر شده اند، تصریح کرد: ارزش کلی احداث این مرکز سه میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه هدف ساختن مکانی زیبا برای نگهداری و جداسازی این دانش آموزان از بقیه دانش آموزان نیست، خاطرنشان کرد: با وجود این در تمامی دنیا دانش آموزان با تفاوتهای خاص در مراکز مخصوص به خود آموزش می بینند.

به گفته وی 60 نفر از پرسنل آموزشی در این مرکز به ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان استثنایی می پردازند.