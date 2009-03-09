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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۸

ونگر:

آماده شکست رم هستیم

آماده شکست رم هستیم

مربی فرانسوی آرسنال گفت این تیم آماده است تا در دیدار برگشت رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با برتری مقابل رم به مرحله حذفی مسابقات صعود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم فوتبال آرسنال روز چهارشنبه در دیدار برگشت رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه المپیک شهر رم مقابل رم به میدان خواهد رفت. نماینده انگلستان دیدار رفت را با پیروزی یک بر صفر پشت سر گذاشته است.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، آرسن ونگر گفت: ما سرشار از شوق صعود به مرحله حذفی این رقابت ها هستیم. شانسی که آرسنال آورده این است که در دیدار رفت گلی دریافت نکرده است. البته نمی توانیم فقط برای دفاع کردن به آنجا برویم. می خواهیم بازی حمله ای را در دستور کار داشته باشیم و گل بزنیم.

وی افزود: من هنوز نفراتم را برای این دیدار انتخاب نکرده ام اما والکات و ادواردو قطعا در تیم خواهند بود. این دو بازیکن می توانند برای تیم ما گلزنی کنند که این یک امتیاز به حساب می آید.

کد مطلب 846673

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