ايران و ژاپن در منجيل نيروگاه بادي مي سازند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، رييس سازمان انرژيهاي نو كشور درباره فعاليت هاي اين سازمان گفت: بدليل وجود منابع غني سوخت هاي فسيلي در كشور تاكنون به انرژيهاي تجديد پذير توجه چنداني نشده است اما با آغاز فعاليت اين سازمان از سال 82 تحولات موثري در زمينه استفاده از انرژيهاي نو صورت گرفته است.

مهندس يوسف آرمودلي با اشاره به موقعيت مناسب جغرافيايي كشور و وجود مناطق بادخيز در كشور گفت: ظرفيت توليد برق توسط نيروگاههاي بادي در كشور 6500 مگاوات تخمين زده شده است، ولي با توجه به وجود مناطق كوهستاني و سواحل دريايي توانائيهاي بيشتري در اين زمينه وجود دارد كه براي پتانسيل سنجي قطعي اين توان برنامه ريزيهاي انجام شده است.

وي با اشاره به نصب دكلهاي 40 متري بادسنجي در استانهاي گيلان ، آذربايجان و خوزستان افزود: اطلاعات حاصل از اين دكلها در اين سازمان جمع آوري شده و نخستين نقشه هاي پتانسيل نسبتا دقيق توليد انرژي باد در ايران تا سه ماه آينده مشخص خواهد شد.

آرمودلي افزود: نقشه دقيق ساخت نيروگاههاي بادي در كشور تعداد توربين هاي نصب شده و قدرت هركدام از اين توربين ها تا چند سال آينده مشخص مي شود.

وي با بيان اينكه ايران توانايي ساخت توربين هاي بادي 600 كيلوواتي را دارد افزود: ايران وژاپن در زمينه ساخت نيروگاه 600 مگاواتي درمنجيل به توافق رسيده اند كه سهم ژاپن در اين طرح 75 در صد و سهم ايران 25 درصد است كه كار ساخت اين نيروگاه با سرمايه گذاري 60 ميليون دلاري امسال آغاز مي شود.

وي با اشاره به وجود گسلهاي متعدد در ايران تصريح كرد: به دليل وچود اين گسلها ايران داراي قابليت هاي زيادي در زمينه توليد انرژي زمين گرمايي است كه اولين نيروگاه زمين گرمايي كشور با حفر بيست حلقه چاه 3200 متري دربيست كيلومتري مشكين شهر در استان اردبيل ساخته مي شود.

مدير عامل سازمان انرزي هاي نو ايران در مورد فعاليت بخش خصوصي، اظهار داشت: طبق برنامه توسعه سوم شركت توانير موظف به خريداري برق توليدي از منابع تجديد پذير ، توسط بخش خصوصي شده است اما تاكنون هيچ شركت خصوصي در اين زمينه سرمايه گذاري نكرده است.

آرمودلي از ساخت نيروگاه خورشيدي سهموي خطي در شيراز خبر داد و افزود: اين نيروگاه با ظرفيت 250 كيلووات در نزديكي شهر شيراز با چهار ميليارد تومان سرمايه گذاري در دست احداث است كه تاكنون سه ميليارد تومان هزينه شده است.

