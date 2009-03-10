حمایت رهبران دینی بریتانیا متحدانه از مدارس دینی کشور

رهبران دینی سراسر بریتانیا در دفاع از مدارس دینی متحد شده و درخواستهایی که در رابطه با منع آموزش دینی در مدارس مطرح شده را مورد انتقاد قرار دادند.

حدود 7 هزار مدرسه دینی یک سوم از مدارس نظام آموزشی بریتانیا را به خود اختصاص داده اند. یک پنجم از دبستانی های بریتانیا در این مدارس تحصیل کرده و 5 درصد از دانش آموزان مقطع متوسط به مدرسه دینی می روند.



رهبران دینی شهر هویسر در ایالت ایندیانای امریکا تلاش می‌کنند با مذاکرات حقوقی با قانونگذاران این ایالت استعمال دخانیات را در سراسر این ایالت ممنوع کنند.

کشیشهای مذاهبی لوتری، باپتیست و متودیست ریاست گروهی 30 نفری را در مجلس ایالتی هدایت می‌کنند تا از سناتورها بخواهند نه تنها استعمال دخانیات را ممنوع اعلام کنند بلکه قوانین معافیت از مالیات فروشگاههای فروش الکل و قمارخانه‌ها را نیز لغو کنند.

ائتلاف ایمان و سلامت ایندیانا دو سال پیش با هدف ممنوع کردن دخانیات تشکیل شد. اعضای این ائتلاف را 20 نفر از رهبران مسلمان، مسیحی و یهودی تشکیل داده‌اند.

حامیان این ممنوعیت صدها لامپ کوچک در مقابل ساختمان مجلس ایالت با نماد سیگار نکشید قرار داده و برای حکمت قانون‌گذاران و اهمیت زندگی و منافع شخصی در دیدگاه آنها دعا کرده‌اند.

کلرنس مور از کشیشای باپتیست و دان گرانگلر از کلیسای متودیست اظهار داشتند که خطر دخانیات برای سلامتی باعث شده آنها این مسئله را در زمره اخلاق تلقی کرده و خواستار ممنوعیت آن شوند.

یکی از مقامات مسئول در مجلس ایالتی اظهار داشته است که درخواست آنها را بررسی می‌کند اما تاکنون تاریخی در این رابطه مشخص نکرده است.

بررسی امکان تحقیقات سلولهای بنیادین رویانی در آمریکا

به رغم درخواست شخصیتهای کاتولیک در رابطه با حمایت رئیس جمهور جدید از زندگی بشری، اوباما به طور رسمی اعلام می‌کند محدودیتهایی که جورج بوش برای استفاده از بودجه فدرال در راستای تحقیقات سلولهای بنیادین رویانی اعمال کرده را مورد بررسیهای مجدد قرار می‌دهد.

طرفداران تحقیقات سلولهای بنیادین اظهار می دارند که رویان درهای تحقیقات را به سوی درمان بهتر می گشاید. این طرح مناقشه شدیدی بر سر ترسیم خطوط اخلاقی توسط دولت و انجام این تحقیقات به دنبال داشته است.

یکی از مقامات آگاه در ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد باراک اوباما روز دوشنبه 18 اسفند ماه مراسمی را در کاخ سفید برگزار کرده و طی آن تغییر را اعلام می کند. این مقام خواست نامش فاش نشود چرا که این سیاست هنوز به طور عمومی اعلام نشده است.

سلولهای بنیادین رویانی سلولهای اصلی هستند که می توانند سایر سلولهای بدن را شکل دهند. دانشمندان امیدارند این سلولها را به نوعی تحت کنترل در آورند که قابلیت جایگزینی بافتهایی که نیاز به درمان دارند را فراهم کنند . برای مثال سلولهای تولید کننده انسولین برای دیابتی ها بسازند، سلولهایی برای درمان پارکینسون و حتی آلزایمر تولید کنند و یا ارتباطهای عصبی را برای اصلاح صدمات نخایی به وجود آورند.

هدف از این سیاست ترمیم یکپارچگی علمی این فرآیند است. منتقدان نیز به سرعت این اقدام را تقبیح کرده اند. تونی پرکینز از شورای تحقیقات خانواده اظهار داشت: مالیات دهندگان نباید زمینه لایحه ای را فراهم کنند که نیازمند از بین بردن زندگی بشری است.

درحقیقت انواع مختلفی از سلولهای بنیادین وجود دارد. سلولهای بنیادین بزرگسال سلولهایی هستند که نوع خاصی از بافت را ایجاد می کنند. سلولهای بنیادین جوان در جفت غوطه ور هستند. دانشمندان همچنین متوجه شده اند می توان سلولهای خاصی را به نحوی برنامه ریزی کرد که رفتاری چون سلولهای بنیادین داشته باشند.

اوباما در طول فعالیتهای انتخاباتی خود به صراحت گفته بود دستورات بوش را در این رابطه لغو می کند. این درحالی است که مقامات کلیسای کاتولیک روم پیش از این از اوباما خواسته بودند با هرگونه تغییر در سیاستهای ایالات متحده در رابطه با تحقیقات رویانی سلولهای بنیادی مخالفت کند.

دکترین کاتولیک با بیولوژی تکامل سازگار است

کلیسای کاتولیک در همایش "تکامل بیولوژیکی: حقایق و نظریه‌ها" که از روز 3 مارس آغاز شده و روز شنبه 7 مارس (17 اسفند) در رم خاتمه می‌یابد مدعی شد که تکامل و توصیف انجیل از آفرینش کاملاً قابل انطباق هستند.

واتیکان ادعای چارلز دارولین ، دانشمند علوم‌زیستی را که گفته بود نظریه تکامل ثابت می‌کند که خدایی وجود ندارد تکذیب کرد و مدعی شد که نظریه تکامل داروین و توصیف آفرینش در " سفرپیدایش" کتاب مقدس کاملاً قابل انطباق است.

در همایش پنج روزه " تکامل بیولوژیکی: حقایق و نظریه‌ها" که به مناسبت صدوپنجاهمین سالگرد انتشار کتاب "منشای انواع" داروین، متألهان واتیکان اظهار داشتند درحالی که مسیحیان اعتقاد دارند خداوند همه چیز را خلق کرده، اما واتیکان راه حقایق علمی را سد نمی‌کند.

مقامات واتیکان در کنار دانشمندان علوم‌زیستی، دیرین‌شناسان، نسل‌شناسان و فیلسوفان در همایش پاپی دانشگاه گریگورین قرار گرفته و نظریه تکامل را در کنار طراحی هوشمند و خلقت‌گرایی مورد بررسی قرار دادند.

رافائل مارتینز استاد فلسفه علم دانشگاه پاپی سانتا کراس در رم گفت: برغم اینکه واکنشهای متألهان کاتولیک، متفکران و کشیشان به نظریه داروین در قرن نوزدهم منفی بود اما بیانیه‌های اخیر پاپها نشان می‌دهند که دکترین کاتولیک با بیولوژی تکامل تطابق دارد. این درحالی است که عموم مردم از این امر اطلاع ندارند و تصور می‌کنند که مقر پاپ با تکامل مخالف است.

جیانفرانکو راواسی رئیس شورای پاپی فرهنگ واتیکان به عنوان یکی از برگزار کنندگان این همایش در کنار دانشگاه نوتردام در ایندیانا و حمایت بنیاد جان تمپلتون گفت: پیش از این نیز نظریه تکامل و پیام انجیل منافاتی با یکدیگر نداشتند.

وی اشاره کرد که داروین هرگز از سوی کلیسای کاتولیک محکوم نشده است و در رابطه با کتاب " منشا انواع" نیز گفت که این کتاب هرگز در فهرست کتابهای ممنوعه نبوده است.

کاردینال ویلیام لوادا رئیس کنگره تعالیم و ایمان واتیکان گفت: نظریه داروین و دیگران در رابطه با عدم وجود خداوند بی معنا است.

انتقادهای بسیار شدید مانع از مطرح کردن درخواست خود برای فعالیت به عنوان اسقف کمکی شهر لینز شده است.

در بیانیه واتیکان آمده است: پاپ، واگنر را از پذیرش این مقام معاف کرده است.

واگنر مدتی پیش این پرسش را مطرح کرده بود که آیا کاترینا در نتیجه آلودگی مذهبی به وجود آمده است یا خیر؟ وی همچنین کتابهای داستانی و تخیلی هری پاتر را شیطانی توصیف کرده بود.

وی در خبرنامه منطقه کلیسایی خود نوشته بود مرگ و تخریبی که توسط کاترینا در سال 2005 در نیواورلئان ایجاد شده مجازات خداوند برای نشان دادن تساهل نسبت به همجنسگرایان و آسان‌گیری نسبت به بی‌بند و باری اخلاقی بوده است.

در ماه فوریه 31 نفر از 39 نفر مسئولان منطقه کلیسایی شهر لینتز، اتریش بیانیه ای مبنی بر عدم اعتماد به واگنر امضا کردند.



لغو اجازه استفاده از واژه "الله" در نشریات مسیحی مالزی

دولت مالزی تصمیمی را که پیشتر مبنی بر اجازه استفاده نشریات مسیحی از کلمات اسلامی به ویژه " الله" اتخاذ شده بود را لغو کرد.

سید حمید آلبر وزیر کشور مالزی گفت: فکر می کنم اشباهی در اعلام این تصمیم به وجود آمده، اکنون باید تمام مسئله را مورد بررسی دقیق قرار دهیم.

براساس حکم دولت که چند روز پیش اعلام شد این اجازه به نشریات مالزی داده شده بود که کلمات اسلامی چون الله ، کعبه، بیت الله و صلاة را مورد استفاده قرار دهند اما روی جلد خود مشخص کنند که این نشریه تنها برای مسیحیان منتشر می شود.

حکم دولت مورد انتقاد علمای مسلمان قرار گرفت به طوری که آنها هشدار دادند این اقدام اهانتی به حساسیتهای مسلمانان تلقی می شود. وزیر کشور گفت: ممنوعیت استفاده از این کلمات تا زمان اعلام نظر دادگاهی که برگزاری آن به تعویق افتاده، به قوت خود باقی می ماند.

بیش از یک سال است که هفته نامه کاتولیک هرالد و مقامات دولتی در رابطه با استفاده از کلمه "الله" در بخش مالایی زبان آن درگیر بوده اند. مقامات استدلال کرده اند که استفاده از این کلمه باید منحصر به مسلمانان باشد و تهدید کرده اند که نقض این امر می تواند لغو حق چاپ نشریه را در پی داشته باشد.

دالایی‌لاما و صدها راهب بودایی برای تبتی‌ها دعا می‌کنند

صدها نفر از راهبان بودایی به همراه تبتی‌های معزول شده روز یکشنبه 18 اسفند ماه در معبد اصلی بودایی شمال هندوستان به دالایی‌لاما محلق شده و برای تبتیهایی که در سرکوبیهای چین کشته شدند دعا کردند.

دولت معزول شده تبت برای روز 10 مارس 1959 که پنجاهمین سالگرد متواری شدن آنها به هندوستان محسوب می‌شود برنامه‌هایی در نظر گرفته است. تبتی‌های معزول شده از روز 7 مارس نیایشهای 5 روزه‌ای را برای عمر بلند رهبر معنوی خود آغاز کرده‌اند. حدود 140 هزار تبتی از تبت خارج شده و 110 هزار نفر آنها در هندوستان زندگی می‌کنند. جمعیت تبتی‌های مستقر در منطقه هیمالیایی تبت 6 میلیون نفر است.