سفر براون به بلفاست درپی کشته شدن دو سرباز انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون براون بعدازظهر دوشنبه به منظور دیدار با مقامات سیاسی و امنیتی ایرلند شمالی در زمینه چگونگی کشته و زخمی شدن سربازان انگلیسی در این کشور به بلفاست سفر کرد.

دو نظامی انگلیسی صبح یکشنبه در برابر پایگاه این کشور در منطقه کانتی در شمال بلفاست کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

نخست وزیر انگلیس در این سفر علاوه بر دیدار با نخست وزیر ایرلند شمالی با مقامات بلندپایه ارتش انگلیس در پایگاه ماسرین در شمال غربی بلفاست ملاقات خواهد کرد.

ایرلند شمالی شاهد سه دهه ناآرامی داخلی بوده است که طی آن حدود سه هزار نفر کشته شده اند این خشونت ها با امضای قرارداد صلح در سال 1998 میلادی پایان یافت.