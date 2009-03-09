پیکان قهرمانی خود را با شکست جشن گرفت / خانه والیبال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پایانی بیست و دومین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز برگزار شد و طی آن تیم پیکان که پیش از این قهرمانی خود را مسجل کرده بود با نتیجه 3 بر صفر مغلوب پیکان شد تا دو تیم در امتیاز 45 مشترک شوند.

نتایج سه گیم این بازی به این شرح است:

* سایپا 3 - پیکان صفر

(25 بر 16)، (25 بر21)، (25 بر 22)

دیدار پایانی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در سالن اختصاصی والیبال با نام "لاله" برگزار شد. مراسم افتتاح این سالن پیش از آغاز مسابقه و با حضور محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک و محمد هادی حسام رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی برگزار شد.

پس از پایان بازی نیز تیم پیکان جشن قهرمانی خود را در حضور کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی برپا کرد. این در حالی است که بازیکنان سایپا بدون دریافت کاپ و مدال نایب قهرمانی خود سالن را ترک کردند.

با برگزاری دیدار دو تیم پیکان و سایپا رقابت‌های لیگ برتر در سال 87 به پایان رسید. تنها دیدار باقی مانده از این مسابقات مربوط به دیدار معوقه هقته یازدهم از مرحله برگشت بین دو تیم پتروشیمی و داماش است که شنبه شب به دلیل درگیری بازیکنان دو تیم ناتمام ماند. قرار است کمیته انضباطی درمورد نتیجه این بازی تصمیم گیری کند.