استیلای فکری بر کشورهای جهان هدف اصلی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ماهانه فرمانداران در استانداری افزود: امام خمینی بر اساس آموزه های روحی نسخه حکومتی ارائه کرده که ساختار نظام سلطه غرب را به چالش کشاند.

وی تاکید کرد: مبانی تئوری حکومت در ایران اسلامی الهام گرفته از تئوری حیات بخش امام راحل بوده و شاهد آن هستیم که این نگاه الهی به سرعت در حال گسترش در بین ملل است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به حجم گسترده تخریبهای سلطه گران به ایران، تصریح کرد: گفتمان امام و انقلاب برای همیشه تاریخ در جهان متجلی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش از فرمانداران خواست با جدیت به توانمندی های حوزه خود توجه داشته و با احصاء مشکلات و بررسی کارشناسی آن نسبت به رفع و حل مسائل ریشه ای منطقه خود اقدام کنند.

قناعت با اشاره به اینکه در آستانه دهه چهارم انقلاب حضور حداکثری مردم در عرصه های مختلف بسیار حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: فرمانداران ایجاد بستر و زمینه انتخابات رقابتی و فضای بانشاط سیاسی همراه با رعایت دقیق قانون را در دستور کار قرار خود قرار دهند.

وی اعلام کرد: در ارزیابی عملکرد صورت گرفته ستاد سیمرغ مازندران در کشور در بین سی استان رتبه دوم را کسب کرد.