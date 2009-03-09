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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۱

نمایشگاه سراسری پوسترهای عاشورایی در الیگودرز افتتاح شد

نمایشگاه سراسری پوسترهای عاشورایی در الیگودرز افتتاح شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه سراسری پوسترهای عاشورایی ظهر امروز در مراسمی با حضور مسئولان فرهنگی شهرستان الیگودرز افتتاح شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: سومین نمایشگاه سراسری پوسترهای عاشورایی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز، مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ، حوزه هنری کشور و انجمن هنرهای تجسمی الیگودرز برپا شده است.

مصطفی محمدی یادآور شد: در این نمایشگاه 40 اثر از برترین هنرمندان کشور با موضوع حماسه عاشورا در معرض دید عموم قرار گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز هدف از برگزاری نمایشگاه سوگواره پوسترهای عاشورایی، را ارتقای سلیقه هنری و فرهنگ بصری جامعه عنوان کرد و یادآور شد: این نمایشگاه از امروز تا 26 ام اسفند ماه سالجاری برپا و آماده بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 846694

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