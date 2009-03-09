14 میلیون هکتار جنگل در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌فرود شریفی بعد از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی با عنوان منابع طبیعی، مراتع( طبیعت گردی، گیاهان داروئی و بهره برداران) در مرکز آموزش منابع طبیعی جوانشیر کرج اظهار داشت: ایران علاوه بر 14 میلیون هکتار جنگل، 86 میلیون هکتار مرتع، 32 میلیون هکتار بیابان و 31 میلیون هکتار زمین های کشاورزی را در خود جای داده است.

شریفی عنوان کرد : منابع طبیعی کشور نیازمند توجه بیشتر است و در هفته منابع طبیعی باید بخش تحقیقات و اجرا یکدیگر را نقویت کنند.

وی افزود: همه ساله از 15 تا 21 اسفندماه در کشور هفته منابع طبیعی نامیده می شود و امسال نیز شعار این هفته حفظ و احیای منابع طبیعی ضامن شکوفایی ایران اسلامی است و در همین راستا آحاد مردم، دستگاههای دولتی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ، صنایع، عشایر و سازمان میزاث فرهنگی و گردشگری حضور دارند که اعضای گروه نهضت سبز هستند و در عرصه منابع طبیعی فعالیت می کنند.

در حاشیه برگزاری این مراسم عشایر و کشاورزان نقاط مختلف کشور نیز گوشه ای از زندگی درطبیعت و مراتع را در قالب نمایشگاه به نصویر کشیدند.

در این نمایشگاه همچنین انواع علوفه مصرفی دامداران عشایر نیز برای آشنایی علاقمندان به طبیعت ، مراتع و منابع طبیعی معرفی شدند.