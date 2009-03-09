زائران راهیان نور مازندران پنج هزار ختم قرآن تقدیم شهدا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کمیته فرهنگی ستاد راهیان نور مازندران امروز دوشنبه در جلسه فوق العاده راهیان نور مازندران در ساری طراحی راهیان نور از سوی مقام معظم رهبری را از بهترین نوآوری فرهنگی برای شکوفایی معنوی جامعه ذکر کرد .

محمد اسماعیل امامزاده گفت: بازدید از مشهد شهداء که بیش از 83 درصد آنان را جوانان وارسته تشکیل می دهند، تأثیر عمیق اخلاقی و روحانی را به وجود آورده و بهترین فرصت برای اشاعه فرهنگ دفاع مقدس و بازشناسی ارزشهای ایثار و شهادت بوده که موجب افزایش شناخت و اعتلاء معرفت نسل تشنه کنونی می شود.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق و گسترده برای اعزام زائران در بهار و تابستان در زمینه راهیان نور استان مازندران گفت: در پی استقبال وسیع مردم مازندران طی سال های اخیر، سهمیه امسال استان به 50 هزار زائر افزایش یافت که اسکان و تغذیه زائران طی سه روز بازدید به صورت رایگان انجام می پذیرد.

وی مهمترین هدف راهیان نور را فرهنگی و بهره گیری از لحظه لحظه های این سفر معنوی توصیف کرد و گفت: برنامه ریزی های خوب فرهنگی برای کاروان ها صورت پذیرفت و در هر اتوبوس یک روحانی به عنوان مسئول فرهنگی آن کاروان درنظر گرفته شد.

امامزاده افزود: غنی سازی اوقات زائران از لحظه حرکت تا بازگشت مورد توجه قرار گرفت و با آموزش راویان، زائران از توضیحات آنان در مناطق عملیاتی استفاده لازم را خواهند نمود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه افزود: برگزاری مسابقات متعدد و از جمله سفرنامه نویسی، عکس و فیلم به اطلاع زائران رسید تا همچون سال گذشته پس از دریافت آثار و داوری، در سوم خرداد ماه طی مراسمی از منتخبان و برگزیدگان این مسابقات با اهداء جوایز تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی سپس به تهیه بسته فرهنگی برای زائران راهیان نور این استان اشاره کرد و گفت: از سوی دستگاه های عضو کمیته فرهنگی ستاد راهیان نور مازندران بسته فرهنگی تهیه شده، که در اختیار زائران قرار داده می شود.

وی یادآور شد: در برخی از این بسته ها یک حزب قرآن قرار داده شده تا برای تقدیم به روح بلند شهداء مورد قرائت زائران قرارگیرد که پیش بینی ما تقدیم حداقل 5 هزار ختم قرآن به ارواح آسمانی شهداست.