معماری اردبیل باید متاثر از مکتب صفویان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور عصر امروز در نشست مشترک کمیته های علمی و اجرایی نخستین همایش ملی هنرهای شیعی در بقعه شیخ صفی اظهار داشت: نباید در مسیر توسعه معماری شهر اردبیل، معماری و هنرهای اصیل دوره های صفوی را فراموش کرد.

وی افزود: ما باید با شناسایی و درک نیازهای هویتی و مکتبی، ذخایر علمی خفته خود بیدار کرده و به دکترین توسعه و مدرنیته شدن اردبیل تبدیل نماییم.

استاندار اردبیل با تاکید بر توسعه ریشه ای استان، تحقق این مهم را در گرو شناخت و گسترش مکتب صفوی دانست و تصریح کرد: باید حوزه های جغرافیایی این مکتب را نیز شناسایی کرده و بر مبنای معماری این حوزه ها همگرایی ایجاد نماییم.

وی معماری کشورهای عراق، قفقاز و حتی ماوراء قفقاز را از حوزه های معماری صفویان عنوان کرد و ابراز داشت: نباید اجازه دهیم که عنواین، اسامی و هویت مکتب صفویان جعل شود.

حقیقت پور با اشاره به آغاز حکومت صفویان در ایران به عنوان نقطه عطف در تاریخ مذهب و تمدن کشورمان تصریح کرد: هر دولتی توفیق ایجاد این تمدن عظیم را ندارد و تنها دولتهایی تمدن ساز شده اند که دارای اندیشه و تفکر بوده اند.

استاندار اردبیل در ادامه هنر، حکمت، عرفان و معماری را از هنرهای اصیل و بارز مکتب صفویه دانست و یاد آور شد: اگر بتوانیم دستاوردهای علمی و هنری دوره صفویه را تبیین و تدوین نماییم، بی شک ذخایر بسیار عظیمی را برای مردم به ارمغان خواهیم آورد.

وی خاطر نشان کرد: صفویان با توسل به هنرهای اصیل و نیز ویژگیهایی نظیر هنر دفاع از سرزمین و امیختن دین با حکومت مداری به وحدت ملی و نگاه دین مداری دست یافتند که این هنر و سیاست قابل تامل است.

حقیقت‌پور متذکر شد: صفویان مذهب تشیع و اولین حکومت اسلامی را بر پایه مبانی نگاه دین مداری بنیان نهادند و برای رشد و توسعه این مکتب از اندیشمندانی نظیر شیخ بهایی بهره گرفتند.

وی همچنین با بیان اینکه باید بیش از پیش به مکتب صفویه و اردبیل پرداخته شود، اظهار داشت: مجموعه دستاوردهای هنری، علمی و ادبی صفویه را باید به نام مکتب اردبیل بنامیم و برای احیا و توسعه و گسترش آن کار علمی صورت دهیم .

استاندار اردبیل در پایان افزود: ما امروز تشنه دریافت مبانی مکتب صفویان هستیم و برای توفیق در این خصوص باید گروه های مختلفی را در زمینه ادبیات، تئاتر، شعر، معماری، هنر حکومت داری و.. تحت عنوان مکتب اصیل اردبیل تاسیس نماییم.

نخستین همایش ملی "هنر های شیعی از عصر صفوی تا به امروز" اردیبهشت سال 88 در مجموعه فرهنگی هنری فدک اردبیل برگزار خواهد شد .