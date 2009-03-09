مراحل اجرایی پتروشیمی اردبیل تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بارول بعد از ظهر امروز در بازدید از آخرین وضعیت اجرایی پتروشیمی اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تمام قدرت و توان، پروژه پتروشیمی استان اردبیل را تکمیل و به بهره برداری خواهیم رساند.

وی همچنین با اشاره به تلاش مسئولان این استان در تأمین بیش از 50 هکتار زمین و تعیین حقابه به این پروژه بر لزوم تسریع در روند عملیات اجرایی و احداث این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن تاکید کرد.

مدیرعامل پتروشیمی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر 150 میلیارد ریال در این پروژه سرمایه گذاری شده است، عنوان کرد: با این اعتبار تنها بخشی از ساختمانهای جانبی پروژه احداث شده است.

وی ابراز داشت: بر اساس برآوردها صورت گرفته، برای تکمیل تأسیسات زیر بنایی این طرح، به اعتباری بیش از اعتبار هزینه شده نیاز داریم که امیدواریم در تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه نیز همچون سنوات گذشته مشکلی نداشته باشیم.

بارول در پایان از اجرا بخشهای مربوط به لایسنس و بیسیک در این پروژه خبر داد و خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن این بخشها، امکان عقد قراردادهای لازم فراهم شده و عملیات اجرایی با جدیت دنبال خواهد شد.

