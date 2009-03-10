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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۱۰

اعزام ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به اردوی راهیان نور

اعزام ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به اردوی راهیان نور

ساری - خبرگزاری مهر : دویست دانشجوی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برای بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر ، این تعداد دانشجو از ۲۲ اسفند ۸۷ به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام و در طی شش روز برگزاری اردو ضمن زیارت اماکن مذهبی و حضور در جمکران، بارگاه حضرت معصومه (س) و دانیال نبی از مناطق مختلف عملیاتی جنوب کشور بازدید می نمایند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری عصر دوشنبه در حلسه ستاد راهیان نور مازندران در ساری در مورد اهمیت برگزاری اردوی راهیان نور گفت: حضور دانشجویان در اردوی راهیان نور خیرات و ثمرات ارزشمندی به دنبال دارد و آشنایی بیشتر نسل جوان با فرهنگ ایثار، شهادت، رشادت و ساده‌زیستی و دلاورمردی‌های غیورمردان و رزمندگان اسلام و بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس مهمترین هدف برگزاری این اردوهاست.

حسین شهابی تاکید کرد: دانشجویان شرکت کننده در این اردو از مناطق عملیاتی جنوب کشور از جمله فکه، دوکوهه، شلمچه، طلائیه  بازدید می کنند.

شهابی افزود: به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با ابعاد و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس سعی شده از روایتگران و  چهره های ماندگار دفاع مقدس در جهت معرفی مناطق عملیاتی و آثار و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس استفاده شود.

به گفته وی مسابقات مختلف خاطره نویسی، عکس، فرهنگی و هنری نیز در حاشیه اردوهای راهیان نور دانشجویان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 846718

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