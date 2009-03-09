تغییر و تحولات اساسی در شرایط جهان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و میگوئیل دسکوتو رئیس مجمع عمومی سازمان ملل عصر امروز در تهران دیدار و درباره مهمترین مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی در عرصه‌های گوناگون گفتگو و تبادل‌نظر کردند.

احمدی نژاد در این دیدار تغییر و تحولات اساسی در شرایط جهان را ضروری خواند و تصریح کرد: همه باید برای رفع موانع و ایجاد تغییرات در جهان براساس معنویت، عدالت، اخلاق و انسانیت تلاش کنند.

دسکوتو نیز با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در بهبود وضع جهان تأکید کرد: باید برای بهبود وضعیت انسان‌ها و رفع فقر در جهان تلاش کرد.