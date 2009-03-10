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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۹

کریمی خبر داد:

تشکیل کمیسیون کشاورزی مجلس در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: در اردیبهشت ماه سال آینده، کمیسیون کشاورزی مجلس در مازندران تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد کریمی عصر دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی مازندران در ساری افزود: مازندران آمادگی لازم برای ایجاد صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی در استان را دارد.

استاندار گفت: از هزار و 800 تن مرکبات تولیدی استان در سال‌جاری حدود ۴۰۰ هزار تن برای مصرف داخلی استان ذخیره شده و مابقی در بسته‌های مختلف به سایر استان‌ها صادر شد.

وی افزود: اتحادیه باغداران با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و بازرگانی استان از هم‌اکنون برای محصولات باغی هلو و شلیل برنامه‌ریزی کنند.

کریمی از تشکیل کمیسیون کشاورزی مجلس در اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی مازندران خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مربوطه کلیه‌طرح‌های کشاورزی استان را برای ارائه به این کمیسیون آماده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار ظرفیت‌سازی جهت احداث صیدگاه‌های پرورش ماهیان خاویاری برای مازندران همزمان با سایر استان‌های شمالی کشور شد.

کد مطلب 846723

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