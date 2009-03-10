71 درصد اراضی کوهدشت تحت پوشش منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، ولی آدینه وند صبح امروز در همایش راههای حفاظت از منابع طبیعی در این شهرستان، اظهار داشت: از میزان اراضی تحت پوشش منابع طبیعی 150 هزار و 659 هکتار جنگل است.

وی تصریح کرد: همچنین بیش از 134 هزار و 816 هکتار از وسعت منابع طبیعی شهرستان کوهدشت به صورت مرتع است.

فرماندار شهرستان کوهدشت نیز در این همایش از حفاظت از منابع طبیعی به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعی یاد کرد و بیان داشت: یکی از عرصه های بی نظیری که باید از آنها با تمام امکانات خود حفاظت کنیم منابع طبیعی است.

سیروس ابراهیمی با تشریح نقش و جایگاه تاثیرگذار تشکل های مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: امروزه تشکل های مردم نهاد جایگاهی ارزشمند در حفاظت از عرصه های ملی و طبیعی دارند که باید از جایگاه مهم و تاثیرگذار این تشکل ها در فرهنگ سازی در جامعه نهایت استفاده را کرد.