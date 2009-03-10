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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

استاندار استان مرکزی:

کمبود اعتبار موجب عدم پیشرفت شهرستان خنداب شده است

کمبود اعتبار موجب عدم پیشرفت شهرستان خنداب شده است

اراک - خبرگزاری مهر: علی اکبر شعبانی فرد از جمله مشکلات شهرستان خنداب را نبود متخصص برای استفاده از امکانات موجود در این منطقه، انتظار برای اجرای همه امور توسط دولت و کمبود اعتبار دانست و گفت: این مسائل موجب عدم پیشرفت این منطقه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک استاندار استان مرکزی صبح امروز در مراسم معارفه نخستین فرماندار خنداب در فرمانداری این شهرستان با اشاره به اینکه این شهرستان تازه تاسیس با مشکلاتی مواجه است، افزود: در این زمینه باید در برنامه بودجه سال آینده علاوه بر تامین اعتبارات مورد نیاز، زمینه برای بهره ‌مندی از نظر کارشناسان و متخصصان در درون و برون استان برای رفع این مشکلات و پیشرفت این شهرستان فراهم شود.

وی اضافه کرد: شوراهای شهر و روستا نیز با برنامه‌ریزی و تعامل مناسب با فرمانداری شهرستان مسائل و مشکلات موجود را مورد بررسی دقیق قرار دهند تا این شهرستان بتواند در پنج سال آینده به تامین زیرساخت‌های اولیه خود با مشارکت مردم اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان استان باید با تعامل در جهت برطرف کردن مشکلات این شهرستان اقدام کنند، افزود: باید با برنامه‌ریزی مناسب، کانونهای توسعه این شهرستان مشخص و زمینه برای کشف استعدادها و استفاده از پتانسیل بالای این شهرستان فراهم شود. 

وی با اشاره به اینکه وجود نیروگاه آب سنگین قطران در خنداب باعث شده این شهرستان از نظر سیاسی برای کشور اهمیت داشته باشد، تصریح کرد: باید با استفاده از علم، تجربه و بهره‌ گیری از ظرفیتهای خنداب، زمینه را برای تقویت این شهرستان فراهم کرد و با برنامه‌ریزی و تعریف اهداف کوتاه، میان و بلندمدت زمینه ارتقای این منطقه فراهم شود.

استاندار استان مرکزی اظهار داشت: اقداماتی برای بهبود وضعیت خدمات‌ دهی دستگاه‌های دولت در این شهرستان از جمله  گازرسانی، تعریض جاده ارتباطی اراک خنداب و اختصاص اعتبار به منظور احداث مصلای این شهرستان توسط دولت انجام شده است.

وی تصریح کرد: استقرار ادارات، تفکیک بودجه شهرستان در بودجه سال آینده و تقویت اشتغال با استفاده از طرح‌های زودبازده اقتصادی نیز از دیگر اقدامات در دست اجرای استان برای ارتقای شهرستان خنداب در سال آینده است.

در این جلسه سید‌ مجتبی آل‌یاسین به عنوان نخستین فرماندار خنداب معرفی شد.

کد مطلب 846732

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