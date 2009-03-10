تاکید هوشیار زیباری بر حل مشکلات مرزی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در گفتگو با تلویزیون الشرقیه عراق گفت: مشکلات مرزی دریایی ساحلی و زمینی با ایران هنوز باقی هستند.

وی با تاکید برفوریت تعیین مرزهای شط العرب ( اروند رود )، این موضوع را یک مشکل بین ایران و عراق عنوان کرد.

قرارداد الجزایر درمارس 1975 با نظارت "هواری بومدین" رئیس جمهوری وقت الجزایر، به امضای صدام دیکتاتور سابق عراق و محمد رضا پهلوی شاه مخلوع ایران رسید که این توافقنامه شامل تقسیم آب اروند رود بود که از دو رود دجله و فرات تشکیل می شود و به خلیج فارس می ریزد، اما عراق این توافقنامه را با آغاز جنگ علیه ایران درسال 1980 به حالت تعلیق درآورد.