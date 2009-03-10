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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

درگفتگو با الشرقیه عنوان شد؛

تاکید هوشیار زیباری بر حل مشکلات مرزی با ایران

تاکید هوشیار زیباری بر حل مشکلات مرزی با ایران

وزیر امور خارجه عراق در گفتگویی ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به گسترش تهران-بغداد، بر حل مشکلات مرزی با ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در گفتگو با تلویزیون الشرقیه عراق گفت: مشکلات مرزی دریایی ساحلی و زمینی با ایران هنوز باقی هستند.

وی با تاکید برفوریت تعیین مرزهای شط العرب ( اروند رود )، این موضوع را یک مشکل بین ایران و عراق عنوان کرد.

قرارداد الجزایر درمارس 1975 با نظارت "هواری بومدین" رئیس جمهوری وقت الجزایر، به امضای صدام دیکتاتور سابق عراق و محمد رضا پهلوی شاه مخلوع ایران رسید که این توافقنامه شامل تقسیم آب اروند رود بود که از دو رود دجله و فرات تشکیل می شود و به خلیج فارس می ریزد، اما عراق این توافقنامه را با آغاز جنگ علیه ایران درسال 1980 به حالت تعلیق درآورد.

کد مطلب 846734

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