نمایشگاه تجاری ایران در کربلا گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"حسن کاظمی قمی" در مراسم گشایش این نمایشگاه از سطح روابط اقتصادی میان دو کشور همسایه تمجید کرد.



کاظمی قمی خاطر نشان کرد : مناسبات تجاری میان عراق و ایران توسعه یافته است و حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به حدود چهار میلیارد دلار در سال رسیده است و امیدواریم این سطح به ده میلیارد دلار در سال برسد.



وی گفت : روابط دینی مشترکی میان عراق و ایران وجود دارد و این مستلزم آن است تا روابط دو کشور منحصر به فرد باشد.



در نمایشگاه کربلا،حدود 150 شرکت ایرانی شرکت کرده اند؛ این نمایشگاه به مدت پنج روز بر پا است و هدف از آن آغاز گسترش چشم انداز همکاری تجاری میان بازرگانان و صنعتکاران دو کشور است.



این نمایشگاه شامل انواع صنایع به جز صنایع نظامی است .