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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۵

برای حضور در مسابقات جهانی؛

اردوی تیم والیبال جوانان با 15 بازیکن آغاز شد

اردوی تیم والیبال جوانان با 15 بازیکن آغاز شد

نخستین اردوی آماده‌سازی تیم والیبال جوانان برای شرکت در مسابقات 2009 قهرمانی جهان از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سال افزون، محمدطاهر وادی، مجتبی غیاثی، فرهاد قائمی، ادریس دانشفر، ابراهیم چابکیان، گل محمد سخاوی، علیرضا جدیدی، آرش کمالوند، ساسان دژآرا، مجتبی میرزاجانپور، رضا صفایی، مجتبی شبان، شهروز همایونفر و معین رحیمی نفرات دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم والیبال جوانان هستند.

این بازیکنان از امروز به مدت سه روز در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی تمرین می‌کنند تا برای شرکت در رقابت‌های جهانی هند آماده  شوند.

پیکارهای والیبال قهرمانی جوانان جهان طی روزهای 9 تا 18مردادماه در هند برگزار می‌شود. تیم والیبال ایران مدال برنز این رقابت‌ها را در اختیار دارد.

کد مطلب 846741

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