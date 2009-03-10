27 پارک جنگلی مازندران آماده پذیرش میهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس حسینی صبح امروز در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در استانداری افزود: پارکهای جنگلی فوق دارای 130 سوئیت و قابلیت پذیرش سه و نیم میلیون مسافر از اقصی نقاط کشور را دارا هستند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور ارائه خدمات بهتر به مسافران از سوی شهرهای استان، هفته آینده همایش شهرداران مازندران برگزار می شود.

مدیرکل دفتر شهری استانداری مازندران با اشاره به بکارگیری دو هزار و 500 نفر نیروی شهرداری جهت ارائه خدمت به مسافران نوروزی، تصریح کرد: شرکت غله نسبت به تامین آرد مورد نیاز و شرکتهای نفت ساری و چالوس آمادگی خود را برای تامین سوخت احتمالی مسافران اعلام کردند.

حسینی با بیان اینکه سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مکلف به نظارت بر عملکرد شرکت های حمل و نقل و کنترل نرخ ها خواهد شد، یادآور شد: اداره راه و ترابری نیز موظف به پاکسازی راهها، جمع آوری زباله و تعطیلی فعالیت های حفاری در جاده ها طی این ایام شد.

وی با اعلام اینکه بازرگانی تیمهای بازرسی خود را در این ایام به اصناف به صورت مستمر اعزام می کند، اظهار داشت: امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان نیز آمادگی خود را برای تامین سه هزار تن مرغ و 100 تن گوشت قرمز اعلام کرده است.

مسئول کمیته خدمات رسانی و امور رفاهی ستاد تسهیلات نوروزی مازندران با بیان اینکه سرپرستی های بانک نیز مکلف به قرار دادن افراد کشیک در ایام نوروزی خود در بانک ها شدند، افزود: شرکتهای ایران خودرو و سایپا با اکیپهای بیشتر آماده ارائه خدمات امدادی به مسافران استان در نوروز 88 خواهند بود.

سالانه 15 میلیون مسافر به مازندران سفر می کنند.