امنیت اروپا به انرژی روسیه وابسته است / لزوم تنوع منابع تامین انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، برژینسکی در گفتگو با خبرگزاری ترند آذربایجان چالش های موجود بین آمریکا و روسیه را مورد بررسی و بحث قرار داد. متن این مصاحبه به شرح زیر است:

سؤال - آمریکا و روسیه در حل مناقشات راکد در قفقاز چه نقشی می توانند بازی کنند؟ به نظر شما چه کشوری با توجه به شرکت مستقیم مسکو در مناقشه گرجستان ، شانس بیشتری برای پیروزی دارد ؟

پاسخ - مسکو در تحولات گرجستان نقش مستقیمی بازی می کند و این امر نشانگر آن نیست که این کشور از امکان حل مناقشات راکد برخوردار است. مسکو می تواند با پیش کشیدن ابتکار دیپلماتیک و حمایت از عرف و موازین بین المللی که تامین تمامیت ارضی و رعایت حق حاکمیت شامل آن است، سهمی در حل بحرانها داشته باشد.

بدین طریق آمریکا نیز می تواند در حل این مناقشات مفید و پربار باشد. من اعتقاد دارم که نه آمریکا و نه روسیه به تنهایی قادر به حل مناقشات نیستند. سرانجام، علاوه بر قدرت های بزرگ نظیر آمریکا و یا روسیه ، کشورهایی که به این مناقشات جلب شده اند، می توانند یا مصالحه کنند و یا به علل مختلف بر ادامه وضعیت موجود تاکید کنند.

از این رو، نباید درباره موضع سازنده آمریکا و یا روسیه و یا هر کشور دیگر برای حل مناقشات راکد قضاوت کرد.

سؤال - به نظر شما، کشورهای منطقه می توانند خودشان موفق به حل این مناقشات شوند؟

پاسخ - نه، می خواهم بگویم که کشورهای دیگر می توانند به آنها کمک کنند و آمادگی آنها به مصالحه ، یک نکته حساس در این روند پیچیده است.



سؤال- کشورهای اروپایی در زمان حاضر اساسا گاز مصرفی را از روسیه وارد می کنند . حوزه خزر در تامین امنیت انرژی اروپا چه نقشی بازی می کند ؟ آیا طرح گازی نابوکو می تواند رقابت در بازار گازی را بهبود بخشد؟

پاسخ - علاقه به طرح گازی نابوکو در حال گسترش است. دولتهایی که تابحال نسبت به این طرح بی اعتنایی و تردید داشتند، اخیرا علاقه وافری به آن نشان می دهند. اتحادیه اروپا نیز اراده سیاسی برای اجرای طرح گازی نابوکو نشان می دهد.

احتمالا طرح گازی نابوکو از اهمیت صادرات نفت و گاز روسیه به اروپای غربی نخواهد کاست. روسیه مانند قبل صادرکننده اصلی خواهد بود. ولی انتقال نفت وگاز، تامین امینت تمام کشورها را ایجاب و از ایجاد تنش در صورت بروز مشکلات غیرمترقبه جلوگیری می کند. حادثه اخیر ناشی از قطع صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین ، بدون شک کشورهای اروپایی را به اندیشه وا داشت قبول کنند که مساله صادرات گاز عملا امنیت هر یک از آنها را قابل طرح می کند.

سؤال- آیا شما به بهره برداری از طرح گازی نابوکو در آینده نزدیک اطمینان دارید ؟

پاسخ - قبل از بهره برداری از طرح انتقال نفتی باکو - تفلیس - جیهان چنین قضاوت می شد که هزینه نفت مورد نیاز و یا حمایت سیاسی از این طرح مقرون به صرفه نیست این در حالی است که این طرح به بخش تفکیک ناپذیر قرارداد جامع در زمینه انتقال انرژی به اروپا تبدیل شده است.

سؤال- مناسبات میان آمریکا و روسیه را با توجه به تغییر دولت واشنگتن و نیز تلاش هر دوکشور برای مقابله با تروریسم در افغانستان را چگونگی ارزیابی می کنید؟

پاسخ - به نظرم آمریکا نیز مانند روسیه می توانند برای بهبود مناسبات دوجانبه که اخیرا رو به تیرگی گذارده، اقدام کند. امروز نیاز به تجزیه و تحلیل سبب تیرگی آن نیست . اکثریت اعظم مردم علت آن را می داند و طبیعی است که اظهار نظر متفاوتی در این زمینه موجود است.

مهم اینست که مقامات روسیه و آمریکا اعتراف می کنند که بهبود مناسبات پاسخگوی منافع مشترک است. هیچ تردیدی ندارم که بحران اقتصادی و یا مالی غیرمنتظره برای مقامات روسیه که همواره تصور می کرد که روسیه از حوادث نامطلوب ناشی از بازار جهانی بیمه شده ، مشکل بوده است. روسیه برای اولین بار در تاریخ خود پی برد که رفاه و فراوانی بستگی به اقتصاد جهانی دارد که برای جامعه روسیه یک نوع هشدار بود. به نظر من، این امر برای بهبود مناسبات در آینده تکان نیرومندی خواهد داد.

آنچه مربوط به افغانستان است باید گفت که همکاری میان آمریکا و روسیه در این زمینه مفید خواهد بود ولی اقدام مسکو باید با طرحهای ناتو در افغانستان و همکاری با مردم این کشور مطابقت داشته باشد. افغانها خاطرات تلخی درباره 10 سال جنگ که روسیه با خشم و انزجار ویژه ای علیه مردم این کشور براه انداخته دارند. از این رو ، شرکت روسیه در حل مشکل افغانستان ، از نظر سیاسی نتایج دلخواهی نخواهد داد .

سؤال - نظر شما در باره تصمیم قرقیزستان مبنی بر جلوگیری از حضور پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه هوایی ماناس چیست ؟ شما هم فکر می کنید که روسیه نقشی در تصمیم قرقیزستان دارد؟

پاسخ- معتقد هستم که روسیه با تصمیم قرقیزستان مخالفت نکرده است. از سوی دیگر ، روسیه برای اتخاذ این تصمیم با ارایه کمک های مالی برای تصمیم گیری مساعدت کرد و از اهمیت این پایگاه در قرقیزستان کاست . از این رو به نظرم روی مسئله می توان فکر کرد.