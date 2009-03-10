ادارات شهریار ملزم به داشتن شیفت کشیک در نوروز هستند

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: بررسی وضعیت مصوبات و ارائه نتیجه یکی از الزاماتی است که تمامی مسئولان باید به آن توجه ویژه و در اجرای آن اهتمام داشته باشند.

وی افزود: در برگزاری دومین جلسه ستاد نوروزی شهرستان پنج کمیته عملکرد خود را برای نوروز و سال جدید ارائه کردند که این امر نشان از توجه ویژه مسئولان به میاحث مربوط به تعطیلات سال جدید و تامین امنیت و رفاه برای شهروندان شهریاری و مسافران به این شهرستان است.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای ایام تعطیلات در تمامی دستگاه ها باید نیروهای کشیک مستقر شوند تا در صورت ایجاد مشکل برای شهروندان به خصوص برای مسافران بین راهی آنها را راهنمایی کنند.

عرفان منش بیان داشت: تمامی مسئولان باید عملیات اجرایی طرح ها و مصوبات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه آینده به صورت کتابچه مدون به ستاد نوروزی در فرمانداری ارائه دهند.

فرماندار شهریار عنوان کرد: با توجه به وضعیت آب و هوایی و شرایط جغرافیایی شهرستان مسئولان مربوطه باید امکانات لازم و شرایط مطلوبی را در زمان تغییر آب و هوا برای مسافران بین راهی مهیا کنند.

وی یادآور شد: طی هفته گذشته کمیته نظارت و ارزیابی نیز به شش کمیته تخصصی ستاد نوروزی شهرستان افزوده شده است که در مجموع وظیفه این کمیته نظارت، کنترل و ارزیابی تمامی فعالیتهای کمیته های دیگر است.

این مسئول ادامه داد: همچنین شهرداریهای شهرستان باید نسبت به نصب تابلوها و خط کشی معابر تلاش مضاعفی داشته باشند تا معابر از لحاظ مختلف ایمن سازی شوند.