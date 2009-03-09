حضور حداکثری در انتخابات توطئه های استکبار را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام مهدی کروبی شامگاه امروز در جمع مردم خوی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد برگزاری انتخابات پرشور گفت: مردم آزادند به هر گروه و گرایشی که می خواهند رای بدهند مهم حضور حداکثری در پای صندوقهای رای و شکست توطئه های استکبار برای تحت شعاع قرار دادن انتخابات است.

وی با اشاره به قدمت بالای شهرستان خوی اظهارداشت: خوی دومین شهر مهم کشور بعد از تبریز در برگزاری مبارزات سیاسی کشور بوده است.

رئیس سابق مجلس بیکاری را مشکل اول جوانان استان آذربایجان غربی عنوان کرد و افزود: وجود بازارچه مرزی، راه آهن و قابلیتهای کشاورزی در این شهرستان بستر مناسبی را برای رفع این معضل فراهم کرده است.

کروبی مشکلات معیشتی را از جمله مهمترین خواسته های مردمی در کشور عنوان کرد و گفت: بنده که هیچ مسئولیت خاصی در کشور ندارم هزاران نامه از سوی مردم در مورد مشکلات معیشتی آنها دریافت می کنم که این امر نشان از وجود مشکلات اقتصادی فراوان در کشور دارد.