8 هزار و 470 میلیارد ریال در بخش منابع طبیعی هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرود شریفی بعد از ظهر امروز حاشیه گردهمایی بررسی وضعیت منابع طبیعی در کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور اجرای شش هزار طرح در زمینه مرتعداری، جنگلکاری، آبخیزداری، آبخوانداری، کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و توسعه طبیعت گردی در سه سال گذشته حدود هشت هزار و 470 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی افزود:‌ در حال حاضر کشور دارای بیش از 85 میلیون هکتار مرتع است و بیش از پنج میلیون نفر از این مراتع بهره بری می کنند در اقتصاد کشور نیز تاثیرگذار بوده و به لحاظ اقتصادی نیمی از گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تامین می کنند.

این مسئول ادامه داد:‌ امروزه منابع طبیعی علاوه بر اهمیت اقتصادی که دارد در کارکردهای منابع طبیعی و مراتع از دیدگاه زیست محیطی ، گردشگری، گیاهان دارویی و صنعتی، عطری، حفظ خاک و ذخایر ژنتیکی مورد توجه قرار دارد.

شریفی عنوان کرد:‌ اهمیت منابع طبیعی در بخش جنگلها، مراتع و آبخیزداری امروز بیش از گذشته در مجامع علمی داخلی و خارجی آشکار شده و ایران در این زمینه از جایگاه خاصی بر خوردار است.

وی تاکید کرد: بهره گیری از مزیتها و قابلبتهای مراتع و گردشگری منابع طبیعی از اولویتهای کاری سازمان جنگلها و مراتع در برنامه چهارم توسعه است.

در حاشیه این گردهمایی یک روزه در مرکز آموزشی مرحوم جوانشیر کرج، نمایشگاهی از توانمندیهای منابع طبیعی در چهار غرفه برپا شده، انواع محصولات لبنی، گیاهان دارویی و صنایع دستی در معرض دید کارشناسان قرار گرفت.