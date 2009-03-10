فقدان تحزب "چهره ها" را برجسته کرده است

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون اقلیت در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم شفافیت در صحنه انتخابات ریاست جمهوری، گفت: فقدان تحزب ریشه دار در کشور باعث شده است که مسیر و روند انتخابات به سمت اشخاص و چهره ها باشد نه برنامه ها و تشکیلات.

وی با منفی توصیف کردن شرایط کنونی درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم افزود: هنوز نمی توان درمورد انتخابات ریاست جمهوری آتی ، پیش بینی و تحلیل دقیقی داشت، چون ابهامات زیادی وجود دارد.

پزشکیان درادامه تصریح کرد:عواملی چون"توجه به اقشار آسیب پذیر، موضوع اشتغال و تورم" از شاخص های اصلی در انتخابات ریاست جمهوری می باشد و هر نامزدی که بتواند اکثریت این شاخص ها را لحاظ کند و در مهندسی سیاسی و رسانه ای خود پیش ببرد، برای پیروزی در انتخابات، شانس خواهد داشت.

عضوکابینه سید محمد خاتمی اظهار داشت: بر خلاف دوره های قبل که رئیس جمهور دوره اول در دوره دوم هم قطعا رای می آورد، چنین قطعیتی در شرایط فعلی هنوز وجود ندارد.