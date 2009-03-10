طرح بهره برداری بهینه از جنگلهای شمال اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وحید اعتماد بعد از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز منابع طبیعی، مراتع، طبیعت گردی و گیاهان دارویی و بهره برداران اظهار داشت: این طرح که از حدود سه سال پیش آغاز و به دلایل متعدد متوقف شده بود، در سال جاری دوباره به اجرا در آمد.

وی افزود: طرح بهره برداری بهینه از جنگلهای شمال کشور از سوی کارشناسان این دانشگاه، سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری کارشناسان آلمانی اجرا شده است.

این مسئول ادامه داد: هدف از اجرای این طرح را بهره برداری از جنگلها با مدیریت صحیح و مطابق با فنون مدرن و استانداردهای جهانی عنوان کرد و در حال حاضر یک هیئت آلمانی از این جنگلها دیدن کرده است تا نظرات کارشناسی خود را برای مدیریت صحیح بهره برداری ارائه دهد.

وی همچنین از اجرای طرحهای پژوهشی متعدد به منظور حفاظت از منابع طبیعی در جنگلهای شمال، جنوب و غرب کشور خبر داد و گفت: تلاش کارشناسان و اجرای طرحهای متعدد موجب شده تا روش جنگلداری و جنگل شناسی در کشور بهبود یابد.

اعتماد افزود: با اجرای این طرح مشخص شد که درختهای راش و بلوط از سه هزار سال پیش در جنگلهای شمال کشور وجود داشته، البته این جنگلها متعلق به دوران سوم زمین شناسی است اما از نظر علمی نیز این موضوع به اثبات رسید.