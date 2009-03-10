کاهش ظرفیت رشته دندانپزشکی در دانشگاه آزاد / ظرفیت پزشکی ثابت ماند

دکتر سیدحسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های علوم پزشکی در دفترچه کنکور سال 88 دانشگاه آزاد همانند سال گذشته خواهد بود و تغییر چندانی نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: ظرفیت پذیرش در رشته های علوم پزشکی به تایید وزارت بهداشت می رسد و با هماهنگی با این نهاد ظرفیتها تعریف می شود.
یحیوی خاطرنشان کرد: تنها در رشته دندانپزشکی مقطع دکتری حرفه ای در سال آینده ظرفیت پذیرش کاهش می یابد.
به گزارش مهر، آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم پزشکی 26 تیرماه سال 88 برگزار می شود.
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