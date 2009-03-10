دستور اخیر رئیس جمهور مانع مظلوم نمایی انتخاباتی می شود

اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی و عضو رایحه خوش خدمت(حامیان دولت) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکل گیری اولیه آرایش سیاسی دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا، گفت:جدی ترین نامزد اصلاح طلبان، خاتمی است که البته خاتمی بخاطر عملکرد اطرافیانش در هشت سال دوره اصلاحات، جایگاه بالایی در بین مردم ندارد.

وی افزود: به دلیل تندروی های اطرافیان خاتمی وحمایت وی ازاین تندرویها وافراط کاری ها که دراقداماتی مثل راه اندازی اغتشاش های سیاسی مثل جریان کوی دانشگاه، تحصن نمایندگان مجلس ششم و نزدیکی به خط دشمن و ...تجلی یافت، مردم روی خوشی به خاتمی نشان نخواهند داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:تلقی و دیدگاه مردم به خاتمی در شرایط فعلی با سال 1376 کاملا متفاوت است وامروز چهره ای که توده مردم ازخاتمی می شناسند، کسی است که نهایتا نتوانست کاری را از پیش ببرد وبسیار بعید است، مردم دوباره به چنین چهره ای اعتماد کنند.

اسماعیل کوثری با بیان اینکه استراتژی فعلی اصلاح طلبان صرفا "مظلوم نمایی" است، گفت: دستور اخیر رئیس جمهور در رفع هر گونه محدودیت برای سخنرانی نامزدهای انتخاباتی،به خوبی جلوی این استراتژی مظلوم نمایی را می گیرد،چون این طیف،هیچ حرف تازه ای برای مردم و انقلاب ندارند.

این نماینده مجلس بحث رد صلاحیت خاتمی را شگرد تبلیغاتی اصلاح طلبان دانست و گفت : بحث ردصلاحیت خاتمی جدی نیست و زمزمه تبلیغاتی دوستان آقای خاتمی است که بخاطر مظلوم نمایی و جلب توجه مردم آن را رواج می دهند.