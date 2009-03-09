براون بر تداوم صلح با ایرلند شمالی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گوردون براون در پایگاه ماسرین در شمال غربی بلفاست خطاب به نظامیان این کشور گفت: پیام من به جهان و مخالفان صلح ایرلند شمالی و انگلیس، تداوم صلح است.

وی ادامه داد: اقدامات خشونت آمیز مخالفان صلح علیه نظامیان انگلیسی، نخواهد توانست فرایند سیاسی صلح بین انگلیس و ایرلند شمالی را متوقف کند.

نخست وزیر انگلیس افزود: ما تصمیم نداریم ارتش را دوباره به خیابانهای ایرلند شمالی بفرستیم و اقدامات مخالفان مانعی برای تداوم رشد ایرلند شمالی نخواهد بود.

دو نظامی انگلیسی صبح یکشنبه در برابر پایگاه این کشور در منطقه کانتی در شمال بلفاست کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

نخست وزیر انگلیس در این سفر علاوه بر دیدار با نخست وزیر ایرلند شمالی با مقامات بلندپایه ارتش انگلیس در پایگاه ماسرین در شمال غربی بلفاست ملاقات خواهد کرد.

ایرلند شمالی شاهد سه دهه ناآرامی داخلی بوده است که طی آن حدود سه هزار نفر کشته شده اند این خشونت ها با امضای قرارداد صلح در سال 1998 میلادی پایان یافت.

