ستاد بزرگداشت شهید باکری در تبریز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز سردار علی اکبر پورجمشیدیان صبح امروز در جمع پرسنل سپاه عاشورا افزود: این ستاد در آستانه 25 اسفند، سالروز عملیاتهای افتخارآفرین بدر و خیبر و فرا رسیدن سالروز شهادت مهدی باکری برنامه های متنوعی را برای گرامیداشت یاد و نام این شهید رشید و سایر شهدای عملیات یادشده اجرا خواهد کرد.

وی یادآور شد: در یکی از این برنامه ها یادمانی تحت عنوان همایش بزرگداشت شهدای افتخارآفرین عملیات های بدر و خیبر و فرمانده شهید لشکر 31 عاشورا سردار مهدی باکری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برگزار می شود.

به گفته فرمانده سپاه عاشورا در این یادمان که چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده دوران دفاع مقدس سپاه پاسداران سخنرانی خواهد کرد.

وی اظهار داشت: این یادمان با همکاری سپاه عاشورا،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، ‌بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار می شود.

سردار پورجمشیدیان همچنین گفت: برنامه بزرگداشت دیگری روز پنجشنبه این هفته با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع تبریز برگزار خواهد شد که سخنران ویژه مراسم، ‌دکتر محسن رضایی است.

فرمانده سپاه عاشورا، شهید مهدی باکری را مظهر اقتدار آذربایجان معرفی کرد و گفت: زنده بودن نام و یاد شهید باکری بعد از 25 سال از شهادتش بیانگر اثرگذاری حماسه آفرینی های بی نظیر او در میدان های نبرد حق علیه باطل است.

وی با تاکید بر اینکه شهید باکری الگوی ارزشمند در دسترس جوانان است اظهار داشت: شهید باکری نه تنها به تاریخ نپیوسته است بلکه روح او زنده بوده و ناظر اعمال و رفتار ماست.

سردار پورجمشیدیان برگزاری حجم انبوهی از مراسم های بزرگداشت شهید باکری در اقصی نقاط کشور را نشانه قدرشناسی ملت ایران از فداکاری های این شهید عنوان کرد و افزود: یاد کردن از این شهید در قالب برگزاری مراسم های بزرگداشت، حداقل کار ممکنی است که می توان به عنوان ادای دین در حق شهید باکری انجام داد.