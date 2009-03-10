تحلیل دفاع مقدس تنها با در نظر گرفتن شرایط آن مقطع ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار سرتیپ علی اکبر پورجمشیدیان صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: بی توجهی به شرایط منحصربفرد آن مقطع در تحلیل جنگ تحمیلی باعث بدون پاسخ ماندن بسیاری از سوالات نسل جوان شده و ابهامات زیادی برای این قشر ایجاد می کند.

وی گفت: استراتژی آن سالها استراتژی "انسان محور" و نه " تجهیزمحور" بود و نیروی انسانی نقش اصلی در پیشبرد سیاستهای دفاعی کشورمان ایفا می کرد.

فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی اضافه کرد: زمان تحمیل جنگ هشت ساله ایران فاقد ثبات سیاسی و اقتدار نظامی لازم بوده و بسیاری از سران نیروهای مسلح به ویژه ارتش را جوانان مومن و باانگیزه تشکیل داده بودند.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای نظامی کشور در آن برهه از زمان آمادگی واردشدن به جنگ را نداشتند، ‌تصریح کرد: در آن برهه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز نه برای دفاع از مرزها بلکه به منظور پشتیبانی داخلی از انقلاب اسلامی و تلاش در حفظ دستاوردهای انقلاب تشکیل یافته بود.

فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اوضاع اقتصادی نابسامان اوایل انقلاب ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در آن مقطع زمانی به لحاظ مواجهه با شرایط خاص اقتصادی و بلوکه شدن بخش بزرگی از دارایی هایش توسط کشورهای متخاصم شرایط دفاعی مناسبی نداشت.

سردار پورجمشیدیان تصریح کرد: در آن دوران ایران حتی در تامین سیم خاردار نیز به بیگانگان وابسته بود و آنها نیز از فروش تجهیزات به کشور امتناع می کردند.

وی افزود: در این میان تفکرات غلط بنی صدر، فرمانده وقت کل قوا که به ورود جوانان به عرصه های دفاع از کشور اعتقادی نداشت مزید بر علت شده بود.

فرمانده سپاه عاشورا اضافه کرد: اما با حضور و دستور امام خمینی (ره)‌ مبنی بر رویکرد علوی و نبرد عاشورایی در جبهه‌ها، تفکرات بسیجی وارد میدان شد و تحولات شگرفی در دوران دفاع مقدس ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: با ورود جوانان بسیجی به میادین جنگ،‌ عملیاتی طراحی و به مورد اجرا گذاشته شد که در تاریخ نظامی گری دنیا بی سابقه و یا کم نظیر است.

پورجمشیدیان اضافه کرد: حضور در جبهه ها و تلاش برای حفظ سرحدات کشور گاهی برای همین جوانان جنبه شرعی به خود می گرفت و رزمندگان جوان، ایثارگری در راه حفظ دستاوردهای انقلاب را تکلیف دینی برای خود می دانستند.

سردار پورجمشیدیان موفقیت های کنونی ایران در زمینه های مختلف را مرهون باور جوانان و اعتقاد به توانمندی های آنان دانست و گفت: دستیابی به فناوری سوخت هسته ای، ‌پرتاب ماهواره های پیشرفته و ساخت انواع ادوات مدرن نظامی از جمله این موفقیت هاست.

وی بهمن و اسفندماه را دو ماه خاطره انگیز برای رزمندگان و نیز مردم کشورمان خواند و گفت: انجام بسیاری از ععملیات های غرور آفرین از جمله بدر،‌ خیبر، کربلای 4، کربلای 5 و والفجر 8 در این ماه ها بوده است.

فرمانده سپاه عاشورا تاکید کرد: بی شک افتخارآفرینی های رزمندگان دلاور آذربایجان در طول هشت سال دفاع مقدس به ویژه عملیات های این دو ماه هیچگاه فراموش نخواهند شد.