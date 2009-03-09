کشور در شرف تحول بزرگ اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ضرغامی در سومین همایش رسانه و اقتصاد تاکید کرد رسانه ها و صاحبنظران به مسائل اساسی و زیربنایی کشور باید نگاهی جامع و کارشناسی متعهدانه و فارغ از گرایشات سیاسی داشته باشند.

رئیس رسانه ملی با اشاره به عقب ماندگی حوزه اقتصاد در قیاس با سایر بخشها گفت: جبران این عقب ماندگی و ارائه خدمتی شایسته به مردم نیازمند عزم ملی است.

ضرغامی گفت: امروز که دولت مصمم است مسئولیت کار بزرگ و زیربنایی در حوزه اقتصاد را برعهده بگیرد و از هر نقد کارشناسی عالمانه استقبال می کند بیش از هرزمان دیگری به شکل گیری فضای متعهدانه و دلسوزانه حول منافع ملی و اساسی کشور امیدواریم.

وی افزود: ورود به عرصه کارهای اساسی و زیربنایی که ممکن است نتایج و ثمرات آن سالها بعد روشن شود باید مورد حمایت و پشتیبانی صاحبنظران در رسانه ها قرار گیرد.

رئیس رسانه ملی خاطرنشان کرد چنین نگاه جامع و کلان نگر در مسائل اقتصادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رویکرد راهبردی رسانه ملی است.

ضرغامی با قدردانی از برگزار کنندگان سومین همایش و جشنواره رسانه و اقتصاد، ابزار امیدواری کرد طرح بدون حاشیه و مباحث این همایش مقدمه ای برای ایجاد فضای سالم ، طرح عالمانه و نقد کارشناسانه مسائل کلان اقتصادی در رسانه های کشور باشد.