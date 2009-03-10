تعداد پزشکان متخصص شیفت شب در نوروز باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، جمشید واشانی صبح امروز در دومین جلسه ستاد نوروزی شهرستان در فرمانداری اظهار داشت: در بحث کشیک شیفت شب نیروها اعم از پرستار و پزشک به خصوص پزشک متخصص در بیمارستهای شهرستان شهریار در ایام نوروز سال گذشته مشکلاتی به دلیل کمبود نیروها به وجود آمده بود که امید است با تدابیر اندیشیده شده این مشکلات در سال جدید برطرف شود.

وی افزود: شماره تماسهای تمامی داروخانه و درمانگاه های شبانه روزی شهرستان در اختیار کمیته قرار گرفته تا در میان شهروندان و مسافران توزیع شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بخش نظارت علاوه بر نظارت بر روی فروشندگان مواد غذایی و آرایشی - بهداشتی بر عرضه مرغ و ماهی نظارت به صورت ویژه افزایش می یابد.

واشانی بیان داشت: مقرر شده است که نشانی تمامی سرویسهای بهداشتی در اختیار شهروندان قرار گیرد که در این راستا شرکت بخش فرآورده های نفتی موظف به نظافت و نظارت روزانه سرویسهای بهداشتی در جایگاه های سوخت گیری است.