  1. استانها
  2. تهران
۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۰۱

در ایام نوروز؛

30 همیار پلیس با راهنمایی و رانندگی شهریار همکاری می کنند

30 همیار پلیس با راهنمایی و رانندگی شهریار همکاری می کنند

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان شهریار از همکاری 30 دانش آموز همیار پلیس در شهرستان در تعطیلات ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، صفت جعفرنیا شب گذشته در دومین جلسه ستاد نوروزی شهرستان در فرمانداری اظهار داشت: دانش آموزان همیار پلیس با همکاری نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهرستان انتخاب شده اند و در ایام نوروز با استقرار در میادین و میدانها به انجام وظیفه خود می پردازند.

وی افزود: این تعداد دانش آموز در پایان انجام دوره های خود مبالغی را به عنوان حق الزحمه دریافت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بحث روان سازی ترافیک 100 درصد توان راهنمایی و رانندگی شهرستان به کار گرفته شده و امید است ترافیک سنگین ایام نوروز در شهرستان به وجود نیاید.

جعفرنیا بیان داشت: در مجموع دو سوم نیروهای راهنمایی و رانندگی شهرستان در ایام نوروز در شیفت هستند و مشکلات شهروندان به خصوص مسافران بین راهی را برطرف می کنند.

رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان شهریار عنوان کرد: ترافیک شهرستان شهریار باید به صورت ریشه ای حل شود نه اینکه تنها در ایام خاص و تعطیلات به فکر روان سازی ترافیک بود، در این راستا راهنمایی و رانندگی شهرستان اقدامات و تدابیری را برای کاهش و از بین بردن ترافیک در تمامی ایام سال در حال اجرا دارد.

کد خبر 846842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها