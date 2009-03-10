30 همیار پلیس با راهنمایی و رانندگی شهریار همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، صفت جعفرنیا شب گذشته در دومین جلسه ستاد نوروزی شهرستان در فرمانداری اظهار داشت: دانش آموزان همیار پلیس با همکاری نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهرستان انتخاب شده اند و در ایام نوروز با استقرار در میادین و میدانها به انجام وظیفه خود می پردازند.

وی افزود: این تعداد دانش آموز در پایان انجام دوره های خود مبالغی را به عنوان حق الزحمه دریافت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بحث روان سازی ترافیک 100 درصد توان راهنمایی و رانندگی شهرستان به کار گرفته شده و امید است ترافیک سنگین ایام نوروز در شهرستان به وجود نیاید.

جعفرنیا بیان داشت: در مجموع دو سوم نیروهای راهنمایی و رانندگی شهرستان در ایام نوروز در شیفت هستند و مشکلات شهروندان به خصوص مسافران بین راهی را برطرف می کنند.

رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان شهریار عنوان کرد: ترافیک شهرستان شهریار باید به صورت ریشه ای حل شود نه اینکه تنها در ایام خاص و تعطیلات به فکر روان سازی ترافیک بود، در این راستا راهنمایی و رانندگی شهرستان اقدامات و تدابیری را برای کاهش و از بین بردن ترافیک در تمامی ایام سال در حال اجرا دارد.