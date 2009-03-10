حمایتهای تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در اسفند ماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایتهای تشویقی از دستاوردهای محققان کشور 166 مورد از درخواستهای دریافت حمایت را در اسفند ماه 1387 داوری کرده است که از این تعداد 21 مورد مردود، 25 مورد ناقص و 120مورد قابل قبول بوده اند.

مدارک قابل قبول شامل 57 مورد پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 20 مورد پایان نامه دکتری، 38 مورد مقاله ISI و 5 مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور بوده است.

این ستاد اعلام کرد: افرادی که اسامی آنها از طریق سایت ستاد به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می شود برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب سیبای بانک ملی (به نام خود شخص) هستند.

افراد پذیرفته شده برای ارسال شماره حساب خود باید به بخش حمایتهای تشویقی سایت ستاد مراجعه کرده و در صورتی که تاکنون در بخش آنلاین ثبت نام نکرده اند اطلاعات فردی خود را وارد کنند و چنانچه ثبت نام کرده باشند با ویرایش مشخصات فردی، شماره حساب خود را وارد سیستم کنند.

طبق این گزارش پرداخت حمایت تشویقی پایان نامه‌ها منوط به داشتن شماره حساب هر دو فرد (دانشجو و استاد راهنما) است.