عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-"جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق آمادگی خود را برای شرکت در کنفرانس سران عرب و نشست کشورهای عربی و کشورهای آمریکای لاتین که هر دو پایان ماه جاری میلادی در دوحه برگزار می شود، اعلام کرد.
-"نوری المالکی" نخست وزیر عراق درباره موضوع گفتگوی دولت با مخالفان عراقی گفت: این مسئله به منزله بازگشت به گذشته نیست.
-"جفری فیلتمن" معاون هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا در خاورمیانه ، دولت فرانسه را از نتایج مذاکراتش در دمشق و بیروت مطلع کرد.
-اسرائیل بار دیگر نگرانی خود را از اقدامات حزب الله برای انتقام گرفتن خون عماد مغنیه اعلام کرد.
-شبکه تلویزیونی otv گزارش داد : سمیر جعجع اخیرا به کویت سفر کرده است.
-روزنامه الحیات نوشت : موضوع تبادل اسرا همچنان بین حماس و اسرائیل پیچیده است.
-یکی از رهبران حماس اعلام کرد : نخواهیم پذیرفت که سلام فیاض ریاست دولت آتی فلسطین را برعهده بگیرد.
-"مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق دوشنبه در سفری دوره ای به اروپا وارد لندن شد.
-گروهی که در موصل ساکنان این شهر را می ربودند، دستگیر شدند.
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