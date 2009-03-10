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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر ـ گروه بین‌الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

-"جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق آمادگی خود را برای شرکت در کنفرانس سران عرب و نشست کشورهای عربی و کشورهای آمریکای لاتین که هر دو پایان ماه جاری میلادی در دوحه برگزار می شود، اعلام کرد.

-"نوری المالکی" نخست وزیر عراق درباره موضوع گفتگوی دولت با مخالفان عراقی گفت: این مسئله به منزله بازگشت به گذشته نیست.

-"جفری فیلتمن" معاون هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا در خاورمیانه ، دولت فرانسه را از نتایج مذاکراتش در دمشق و بیروت مطلع کرد.

-اسرائیل بار دیگر نگرانی خود را از اقدامات حزب الله برای انتقام گرفتن خون عماد مغنیه اعلام کرد.

-شبکه تلویزیونی otv گزارش داد : سمیر جعجع اخیرا به کویت سفر کرده است.

-روزنامه الحیات نوشت : موضوع تبادل اسرا همچنان بین حماس و اسرائیل پیچیده است.

-یکی از رهبران حماس اعلام کرد : نخواهیم پذیرفت که سلام فیاض ریاست دولت آتی فلسطین را برعهده بگیرد.

-"مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق دوشنبه در سفری دوره ای به اروپا وارد لندن شد.

-گروهی که در موصل ساکنان این شهر را می ربودند، دستگیر شدند.

کد مطلب 846845

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