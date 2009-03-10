انتقاد رمضانی فرانی از وفور ترجمه در حوزه علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی هفتمین دوره جایزه کتاب فصل عصر دیروز با حضور آیتالله امامی کاشانی، علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد و جمعی از نویسندگان و مولفان در حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم آیتالله امامی کاشانی - که کتاب "خط امان" وی اثر برگزیده حوزه دین و کلان این جایزه شد - با اشاره به موضوع اصلی این کتاب (مهدویت) گفت: من از سال 1370 به فکر نوشتن چنین کتابی افتادم و متوجه شدم که بحثهایی که در این باره در ادیان مختلف وجود دارد، با دو نوع مشکل یکی علمی و دیگری سیاسی روبروست.
بحثهای کنونی درباره مهدویت در جهان با دو مشکل علمی و سیاسی روبروست
وی به گفتگوی طولانیاش با "راتسینگر" (پاپ بندیکیت شانزدهم ) در این باره پرداخت و افزود: در این بحثها بود که متوجه شدم مشکل علمی و دینی مسیحیت درباره بحث ظهور این است که آنها (عموماً کاتولیکها) بحث ظهور را به آخرت آوردهاند و میگویند که عیسی (ع) وقتی از آسمان نزول خواهد کرد که قیامت شده باشد که با بحثهایی که با معتقدان به این آموزه داشتیم، خیلیهایشان پذیرفتند که اشتباه فکر میکنند.
امامی کاشانی اضافه کرد: مسئله سیاسی هم در این میان به این نکته برمیگردد که آنها فکر میکنند که بالاخره اگر مسیح (ع) بیاید، حکومتها زوال پیدا میکند و قدرتشان را از دست میدهند و پذیرش این امر برایشان دشوار بود.
وی همچنین با اشاره به انتشار 2 جلد از کتاب "خط امان" از آماده بودن مجلدات بعدی آن، انتشار ترجمه عربی آن در 30 جلد و ترجمه آن به زبان های انگلیسی و اردو در آینده نزدیک خبر داد.
توجه به علوم انسانی کم بوده است
در ادامه این برنامه محمدعلی رمضانی فرانی دبیر هفتمین دوره جایزه کتاب فصل با اشاره به فراگیری این جایزه نسبت در رابطه با همه حوزههای دانش، گفت: شایسته است ما اندکی جهتگیریمان را هم به حوزههای دیگر تغییر دهیم اگر قرار است سمت و سوی کشور به این جهت باشد که توسعه علمی در آن رخ دهد و پیش فرض این توسعه هم، توسعه همهجانبه است، پس باید عنایت خاصی به رشتهها و چینش آنها صورت بگیرد در حالی که الان این وضعیت وجود ندارد.
وی افزود: به نسبتی که به حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر حوزهها توجه میشود عنایت کمی است. به حوزههای فنی و تکنولوژیکی و پزشکی به خاطر نیاز آنی و موجود کشور در دورههای زمانی مختلف، عنایت خاصی شده اما این موضوع در رابطه با حوزههای علوم انسانی، نیاز به توجه، تلاش و کوشش بیشتری است.
انتقاد مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد از وفور آثار ترجمهای در کتابهای حوزه علوم انسانی
مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد با انتقاد از وفور آثار ترجمهای در حوزه علوم انسانی، گفت: علوم انسانی ما اکثراً از آثار ترجمه شده از زبانهای دیگر بهره میبرند و آنچه که الان در مبانی نظری علوم انسانی موجود است، همان مبانی فکری است که در رویشگاه این علوم یعنی غرب مورد توجه قرار گرفته است انسانشناسی اسلامی و دینی در این مبانی که نبوده است بلکه برآمده از تفکر مادی غرب بوده است.
فرانی اضافه کرد: در حوزههای مختلف معرفت شناسی، هستیشناسی و جهان شناسی باید رویکردهای جدیدی حاکم شود و با عنایت به آن و نیز نیاز واقعی جامعه، نظریه پردازی شود و نیاز است که نویسندگان ما تغییر جهت بدهد تا در آینده شاهد رویش یک دانش بومی باشیم.
در این مراسم همچنین مهدی بهادری نژاد و محمدرضا بایرامی دو تن از برگزیدگان جایزه کتاب فصل در سخنانی به ویژگیهای آثارشان پرداختند.
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