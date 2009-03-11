غار زینه گان؛ مهمترین جاذبه گردشگری استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، زاگرس با توجه به وجود آب و هوای متنوع و جغرافیایی، دارای جاذبه‌های بکر و زیبایی است و ایلام در دل زاگرس جای گرفته است.

استان ایلام در منطقه‌ای کوهستانی در حاشیه جنوب‌غربی رشته کوه‌های زاگرس قرار گرفته است. بیشتر مساحت اســــتان را مناطق کوهستانی، تپه کوهستانی و یا تپه ماهور تشکیل می‌دهد که به شیب‌‌های تندی به دشت‌های کم ارتفاع منـتهی می‌شوند.

دره‌های شگفت، رودها و آبشارهای طرب‌انگیز، غارهای بی‌نظیر، کوه‌های سر به فلک کشیده، اقلیم‌های متنوع آب و هوایی،

همجواری دیدنی کوه و دشت، سادگی هزار رنگ طبیعت وحشی، صداقت فرهنگ و هنر و چشم‌اندازهای بدیع استان، ایلام را به

شاهکار خلقت ایران تبدیل کرده و به خاطر همین زیبایی طبیعتش است که به "عروس زاگرس" نامور گشته است.

در این میان شهرستان مهران در باختر (غرب) ایلام واقع شده است. این شهرستان نگین سبز ایران نام گرفته است. نام مهران در دوران هشت سال دفاع مقدس بر سر زبان ها افتاد. شهر مرزی مهران حدود 12 کیلومتر تا نقطه صفر مرزی فاصله دارد. این شهرستان از سه بخش مهران، صالح آباد و ملکشاهی تشکیل شده است و غار شگفت انگیز "زینه گان" واقع در شهر صالح آباد شهرستان مهران از توابع استان ایلام قرار دارد.

این غار روباز که بیش از یک کیلومتر طول دارد، داری آب فراوان، دهلیزهای آبگیر، قندیلهای متعدد و آبچکهای طبیعی و بسیار جالب است.

هوای داخل غار بسیار سرد و در عین حال مطبوع است، در حالی که منطقه صالح آباد در تابستان 40 درجه سانتیگراد گرما دارد، اختلاف هوای بیرون غار و داخل غار تقریباً 40 درجه سانتیگراد است.

غار زینه گان را به دلیل آب و هوای مطبوعش "غار بهشت" هم می گویند.

سرخسها، جلبکها، گلها، گیاهان، رنگ سنگها، پیچ و خم داخل غار و... از شگفتی غار "زینه گان" حکایت می کند.

این غار یکی از جاذبه های توریستی استان ایلام است و همه ساله گردشگران زیادی از این غار بازدید می کنند.

غار زینه‌گان به دلیل فرسایش توسط یک رودخانه کوچک در سالیان متمادی به وجود آمده، که به حالت دالانی شکافت مانند در داخل زمین است که به همین دلیل به آن غار روباز زینه گان می‌گویند.

این غار به عنوان یکی از جاذبه‌های مهم توریستی و گردشگری استان ایلام محسوب می‌شود و روزانه بیش از یک هزار مسافر و گردشگر از این غار طبیعى دیدن مى‌کنند.

از دیگر آثار شهرستان مهران می توان به قلعه کنچانچم، سنگ نوشته دوران آشوری، آبشارهای متعدد و... اشاره کرد همچنین وجود مناطق عملیاتی و جنگی در این شهرستان از آثاری است که همه ساله گردشگران خاصی را در قالب کاروانهای راهیان نور به خود جذب می کند.