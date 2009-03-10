سومین جشنواره فیلم شهر در پایان راه

به گزارش خبرنگار مهر، "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با مهرشاد کارخانی کارگردان "گناه من" و گپی با مدیر نشر افکار. بازسازی 14 هزار صندلی در برابر پرده‌های نقره‌ای، ادامه تصویر برداری "اشک‌ها و لبخندها"، آغاز دوسالانه نگارگری از امروز، فصل پایانی جشنواره فیلم شهر، مشخص شدن اکران نوروزی قبل از تصویب آئین‌نامه جدید و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با کریم عارفی خالق مجموعه عکس "نگاهی به تخت جمشید"، گپی با یاسمین سینایی درباره دشواری‌های آموزش هنر، نگاهی به نمایش "روز، داخلی، 12 شب" و اخبار کوتاه. آخرین سکانس جشنواره فیلم شهر، پایان نخستین جشنواره سراسری طرح نو، گپی با لاله اسکندری بازیگر تلویزیون و سینما و اظهار نظر مدیر عامل خانه سینما درباره تعیین تکلیف اکران نوروز 88 در اداره نظارت و ارزشیابی در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"همشهری" در صفحه موسیقی می‌پردازد به نگاهی به مسائل و مشکلات گروه‌های کر و یادداشتی درباره مخاطبان آلبوم و کنسرت‌های موسیقی. سینمای ایران در ایستگاه پایانی سال 87 و نگاهی به مستند "حیاط‌ خلوت خانه خورشید" در صفحه سینما و پایان سومین جشنواره فیلم شهر، پایان فیلمبرداری "آناهیتا"، آغاز دوسالانه ملی نگارگری، همایش موسیقی ملی ایران در ساری و اخباری کوتاه از اسکندری، شاهوردی، خلج، مؤتمن و طالبی در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به سری جدید برنامه "کلاه قرمزی" در شبکه دو، اختتامیه سومین جشنواره فیلم شهر، معرفی فیلم‌های برگزیده انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، یادداشت و اخبار کوتاه. مطلبی درباره دوبله مجموعه "قصه‌های جزیره" و نگاهی به شخصیت‌ها در این مجموعه در صفحه رادیو و تلویزیون و نشست خبری هفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"خورشید" در صفحه موسیقی و تجسمی می‌پردازد به گزارشی از یک استودیوی ضبط موسیقی زیرزمینی، معرفی برترین‌های تجسمی جشنواره هنری نوآوران، گفتگو با فرهاد فخرالدینی، نشست بزرگداشت منوچهر احترامی و اخبار کوتاه. چند یادداشت و معرفی بهرام عظیمی به عنوان چهره روز در صفحه پایانی آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه سینما می‌پردازد به مطلبی در حاشیه فیلم "درباره الی" به بهانه نمایش در جشنواره شهر، تحلیلی بر کارگردانی آن، چرایی شبیه نبودن این فیلم به "ماجرا" آنتونیونی، یادداشت و اخبار کوتاه. سایه نظارت بر اکران نوروزی، تقدیر از بیضایی و 64 سینماگر در جشنواره شهر، مروری بر رویدادهای فرهنگ و هنر جهان و اخبار کوتاه در صفحه فرهنگ منعکس شده است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به آغاز بهار با عکس‌های کیارستمی، حل مشکل "کتاب قانون" برای اکران، تعیین تکلیف اکران نوروز 88 در اداره نظارت و ارزشیابی، بازسازی سینما جمهوری به شرط حل مسائل قانونی، پخش "مردان آهنین" از شبکه سه در ایام نوروز، کامل شدن آئین‌نامه تعیین دستمزد بازیگران، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به وقایع‌نگاری حاشیه‌های سفر اعضای هیئت آکادمی اسکار به ایران، مروری بر مجموعه‌های نوروزی تلویزیون و اخبار کوتاه. سرنوشت نامعلوم اکران نوروزی سینماها، پایان سومین جشنواره فیلم شهر، افتتاح دوسالانه ملی نگارگری، کنسرت علیرضا عصار، خروج دو عضو از هیئت مدیره کارگردانان خانه تئاتر و اخباری از سینمای جهان در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به ایستگاه پایانی جشنواره فیلم شهر، گشایش هفتمین دوسالانه ملی نگارگری، بین‌المللی شدن هفتمین جشنواره تئاتر رضوی، آلبوم جدید علیرضا افتخاری در بازار، روی خط فرهنگ و اخبار کوتاه.