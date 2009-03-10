البرادعی خواستار مشارکت اعراب برای حل موضوع هسته ای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "محمد البرادعی" گفت : جهت گیری سیاست آمریکا به طرف گفتگوی مستقیم با ایران فرصتها برای حل مسالمت آمیز این موضوع را افزایش داده، اما مشارکت کشورهای عربی امری مهم است.

وی افزود:" من از اینکه کشورهای عربی در گفتگو بین ایران و غرب مشارکت ندارند، تعجب می کنم. این همسایگان تاکنون بی طرف مانده اند. هر گونه حل موضوع ایران باید با مشارکت همسایگان آن انجام شود."

البرادعی همچنین به این مسئله اشاره کرد که یک ساختار امنیتی خاور میانه که ایران، همه اعراب و اسرائیل را در خود جای می دهد، بخش لازم و ضروری هر گونه ترتیب صلح در خاورمیانه است.