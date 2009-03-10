آیه روز:
وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِی کَانُوا یَعْمَلُونَ .
و آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند ، گناهانشان را قطعاً از آنان می پوشانیم و بر پایه بهترین عملى که همواره انجام می داده اند ، پاداششان می دهیم .
سوره عنکبوت، آیه 7
ذکر روز سه شنبه :
حدیث امروز:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
لا یدخل الجنة عبد لا یأمن جاره بوائقه .
بنده اى که همسایه اش از شر او در امان نباشد، وارد بهشت نمی شود .
مستدرک الوسائل، ج 8، ص 425
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