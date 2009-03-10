آیه روز:

وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِی کَانُوا یَعْمَلُونَ .

و آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند ، گناهانشان را قطعاً از آنان می پوشانیم و بر پایه بهترین عملى که همواره انجام می داده اند ، پاداششان می دهیم .

سوره عنکبوت، آیه 7

ذکر روز سه شنبه :

حدیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:



لا یدخل الجنة عبد لا یأمن جاره بوائقه .



بنده ‏اى که همسایه‏ اش از شر او در امان نباشد، وارد بهشت نمی ‏شود .

مستدرک الوسائل، ج 8، ص 425