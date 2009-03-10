کردستان امن ترین استان مرزی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده شب گذشته در ضیافت شام با مهیمانان حاضر در یادمان دو روزه ماموستا هه ژار اظهار داشت: استان کردستان در میان 16 استان مرزی کشور زز وضعیت امنیتی بسیار خوبی برخوردار است به گونه ای که هم اکنون به عنوان امن ترین استان مرزی کشور انتخاب شده است.

وی ادامه داد: امروز در سایه مشارکت و تعامل بسیار خوب مردم در کنار دستگاه های دولتی امنیت پایدار در استان کردستان حکم فرما شده که با توجه به داشتن مرز طولانی با کشور عراق بسیار خوب و راضی کننده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان عنوان کرد: امنیت یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه برای هر جامعه ای به شمار می رود که امیدواریم با توجه به شرایط کردستان هر روز شاهد رونق همه جانبه این استان در بخش های مختلف به ویژه اقتصادی و فرهنگی و باشیم.

حسن زاده در ادامه با اشاره به حضور میمهانان عراقی در یادمان دو روزه ماموستا هه ژار در سنندج افزود: تحیکم روابط با کردستان عراق همواره مورد توجه مسئولان کشور بوده و استان کردستان نیز با توجه به داشتن سوابق بسیار غنی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی پیشگام در بحث روابط با کردستان عراق است.

وی گفت: ما معتقدیم با برگزاری آئین های این چنین می توان برای افزایش مراودات دو طرفه به ویژه در حوزه مباحث و مقوله های فرهنگی قدم های مثبت و قابل توجهی برداشت چرا که ورود به این حوزه در آینده می تواند دستاوردهای بسیار خوبی را برای مردم دو کشور به دنبال داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار نهادینه شدن امنیت در کشور عراق و به طبع آن شمال آن کشور و مناطق کردنشین بوده که امیدواریم با توجه به شرایط خوبی که در منطقه حکم فرماست شاهد تحقق این مهم باشیم.

حسن زاده یادآور شد: توجه و برگزاری یادمان های مختلف برای شخصیت های برجسته علمی، فرهنگی و هنری کرد به دلیل وجود زبان و فرهنگ مشترک مردم کردستان عراق و ایران می تواند در ادامه راه تحکیم روابط بین دو طرف را در فضای آرام و مناسب به دنبال داشته باشد.

وی سپس به شخصیت برجسته ماموستا هه ژار اشاره نمود و افزود: در وصف جایگاه و مقام ایشان همین نکته کافی است که مورد عنایت ویژه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفتند.

یادمان دو روزه عبدالرحمان شرفکندی ملقب به ماموستا هه ژار به همت موسسه غیردولتی پیشگامان ماف و با همکاری سازمان ملی جوانان استان با حضور جمعی از نویسندگان و اندیشمندان کرد کشورهای ایران و عراق در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار می شود.