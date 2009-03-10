شش میلیون هکتار اراضی بیابانی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند

رئیس سازمان جنگلداری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: در 30 سال اخیر توسعه و احیای جنگلها بر تخریب آنها غلبه کرده و روند تخریب جهت معکوس گرفته است.

این اظهارات در حالی از سوی رئیس سازمان جنگلداری بیان می شود که آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان محیط زیست حکایت از تخریب گسترده جنگلهای ایران در سالهای گذشته دارند.

با این حال رئیس سازمان جنگلداری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر شدت تخریب جنگلها در سالهای اخیر را رو به کاهش دانست و گفت: در سالهای اخیر روند تخریب جنگلها سیر نزولی داشته و کشور با برنامه های احیای جنگل گامهایی اساسی برداشته است.

فرود شریفی با رد نابودی جنگلها در سالهای اخیر گفت: آمارها و اطلاعات و عکسهای ماهواره ای نشان می دهد پیش از امسال تنها 5/11 درصد از جنگلهای کشور نابود شده اند و آمارهای بدست آمده در سال جاری مصاف بین تخریب و احیا را به سود احیای جنگلهای کشور نشان می دهد و این روند در حال بهبودی است اگر چه در صد سال گذشته در مناطقی مثل سرخس و کرمان و دیگر مناطق جنگلهایی داشته ایم ولی امروز در این مناطق یا جنگلی وجود ندارد و یا از تراکم آن کاسته شده است.

این مقام مسئول در سازمان جنگلداری از روند احیا در دهه آینده به عنوان امری ضروری و پر سرعت یاد کرد و گفت: با این اوضاع که جنگلها از تخریبشان کاسته شده امر مراقبت و احیای درختان مثمر و غیر مثمر در دستور کار قرار گرفته است و این مسیر دنبال می شود.

پیش از از امسال تنها 5/11 درصد از جنگلهای کشور نابود شده اند و آمارهای بدست آمده در سال جاری مصاف بین تخریب و احیا را به سود احیای جنگلهای کشور نشان می دهد فرود شریفی

رئیس سازمان جنگلداری کشور اما در خصوص تبدیل اراضی طبیعی به اراضی کشاورزی هشدار داد و گفت: نه تنها این اقدام ممنوع است که حتی تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی امری است که به شدت جلوی آن باید گرفته شود و ساخت و ساز واحدهای مسکونی باید در مناطقی انجام شود که استعداد کشاورزی نداشته باشند و البته در این خصوص فعالیتهایی در دست انجام است.



با این همه دکتر کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه پیشتر به مهر گفته بود: در 20 الی 30 سال گذشته در حوزه منابع طبیعی به دلیل افزایش جمعیت و نیاز به توسعه در روستاها، تخریب منابع و جنگلها به شدت اتفاق افتاده و 60 درصد جنگلها با تخریب مواجه شده اند.

همچنین یک استاد دنشگاه و فعال محیط زیست نسبت به سرعت و شدت تخریب جنگلها توسط قاچاقچیان چوب در جنگلهای شمال هشدار داد و گفت: جنگلهای شمال به کمتر از یک میلیون هکتار رسیده اند که این رقم نابودی بیش از 3 میلیون هکتار جنگل شمال کشور در کمتر از 10 سال را نشان می دهد.



در این خصوص دکتر جمشید منصوری با اشاره به رشد ویلا سازی در مناطق جنگلی به خبرنگار مهر گفت: در مناطق "دو هزار" و "سه هزار" در تنکابن ساخت و ساز ویلا با شدت عجیبی در حال انجام است و قطع جنگل و نابودی سریع درختان اولین مشخصه این نوع از توسعه افسار گسیخته است.