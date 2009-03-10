عقب نشینی بیشتر آمریکا از عراق در سال جاری بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سپهبد " لیوید اوستین" معاون فرماندهی نظامیان آمریکایی در عراق در کنفرانس پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) از طریق ارتباط ویدئویی از عراق اعلام کرد که عقب نشینی پیش بینی شده نیروها همان چیزی است که ارتش آمریکا برای " آینده قابل پیش بینی" در نظر دارد.

وی افزود:" ما باید کاملاً مطمئن شویم که نیروی مناسب کافی برای تامین همان میزان امنیتی که در پایان ماه ژانویه برای انتخابات استانی شاهد بودیم، در اختیار داریم."

اوستین گفت که برای انتخابات سراسری عراق در ماه دسامبر به امنیت بسیار زیادی نیاز است.

" علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق اخیراً از عقب نشینی 12 هزار نظامی آمریکایی از عراق در سپتامبر 2009 خبر داد.

لازم به ذکر است که به موجب توافقنامه خروج میان بغداد و واشنگتن که اواخر سال گذشته میلادی به امضا رسید؛ نظامیان آمریکایی به طور تدریجی تا سال 2011 از عراق خارج خواهند شد.

در حال حاضر 143 هزار نظامی آمریکایی و 4 هزار و 100 نظامی انگلیسی در عراق مستقر هستند.

